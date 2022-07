Vettel va piloter la Williams de 1992 avec du carburant neutre

Charger le lecteur audio

Sebastian Vettel va piloter dimanche matin, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, la Williams FW14B avec laquelle Nigel Mansell a été sacré Champion du monde. Une démonstration pas comme les autres puisque la monoplace de Grove sera alimentée par du carburant neutre en carbone. Cette technologie n'altèrera pas le comportement de cette voiture historique mais le quadruple Champion du monde tenait à envoyer une fois de plus un message très clair, lui qui s'engage publiquement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

"Je m'attends à prendre beaucoup de plaisir et j'espère que les gens aussi, car c'est une voiture incroyable, qui a une histoire et un son incroyables, j'ai hâte", se réjouit Sebastian Vettel. "En ce qui concerne le carburant, nous avons dû faire des efforts pour le trouver mais une fois trouvé, c'était très facile, il n'a fallu qu'un seul shakedown pour que ça fonctionne. Vous verrez dimanche, il n'y a rien de différent par rapport à ce que la voiture était il y a 30 ans. Elle aura exactement la même sonorité, elle se pilotera de la même manière et je n'essaierai pas d'aller à la limite sur deux tours mais d'en profiter, c'est-à-dire aller aussi vite que possible tout en étant à l'aise. En gardant aussi à l'esprit que c'est ma voiture, et donc c'est peut-être un peu différent."

"Je pense que ce sera amusant et que c'est bien de montrer ça aux gens. Le sport automobile est notre passion, c'est ce avec quoi nous avons grandi. Les voitures dont je rêvais quand j'étais enfant sont différentes de celles de certains autres pilotes, mais il est important de trouver une manière responsable de le faire à l'avenir, afin de continuer à faire vivre ces voitures et cette histoire. En fin de compte, on peut exprimer sa culture de bien des façons, avec la musique, avec de l'art, mais notre manière de nous exprimer est de piloter des voitures, des voitures de course, et ce serait dommage si tout ça devait disparaître. C'est une façon d'entretenir ça et d'aller de l'avant. La Formule 1 va dans cette direction pour 2026, peut-être même avant, pour de nombreuses raisons."

Sebastian Vettel est le propriétaire d'une Williams FW14B.

Sebastian Vettel a fait l'acquisition du châssis 08 de la Williams FW14B en 2019, lors du festival de Goodwood, pour plus de trois millions d'euros. Ce modèle a participé à 13 des 16 Grands Prix de la saison 1992 et le pilote allemand tenait absolument à célébrer son trentième anniversaire tout en restant fidèle à ses convictions.

"C'est mon idée, c'est ma voiture, je l'ai achetée il y a quelques années en raison du numéro 5 rouge de 1992, et ça signifie un peu plus", explique-t-il. "Bien sûr, j'ai le numéro 5 sur ma voiture, j'ai gagné mon premier championnat avec le numéro 5 rouge, même s'il était un peu plus petit à l'époque, mais c'était quand même le 5. Je portais le numéro 5 en karting et je l'ai aujourd'hui, donc il y a un lien."

"Le début des années 90 correspond à mes premiers souvenirs de Formule 1, cette voiture et les années d'après. C'est mon idée, mon initiative, et je pense que c'est une excellente idée, 30 ans exactement après son titre mais aussi sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais j'ai aussi pensé qu'il fallait le faire de façon responsable, donc j'utiliserai un carburant neutre dimanche pour montrer que l'on peut être attaché à notre histoire, à notre héritage, à notre culture en sport automobile, tout en étant responsable."

Lire aussi : 30 ans après, Nigel Mansell a retrouvé la Williams FW14B