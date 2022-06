Williams explique les difficultés de Latifi par un manque de confiance

Charger le lecteur audio

Après deux saisons passées dans l'ombre de George Russell, aujourd'hui pilote pour Mercedes, Nicholas Latifi était attendu au tournant en 2022. Avec de nouvelles monoplaces et un coéquipier qui était resté sur la touche en 2021 en la personne d'Alex Albon, le Canadien avait les cartes en main pour donner un nouvel élan à sa carrière en 2022. Et pour le moment, la mission est un échec : sur les sept premiers Grands Prix de la saison, le rythme de Latifi est toujours aussi faible.

Le natif de Montréal n'a pas encore battu Albon à la régulière cette année, sans compter qu'il a été victime de plusieurs accidents. Robson, responsable de la performance chez Williams, estime qu'un manque de confiance général dans la FW44 est à l'origine des débuts difficiles de Latifi. "Je pense qu'il manque encore un peu de confiance et qu'il faut simplement ajuster les réglages aux pneus sur chaque circuit pour lui donner la confiance dont il a besoin", a déclaré Robson à Monaco.

"C'est un peu dommage [lors des qualifications à Monaco], s'il avait pu en tirer un peu plus des Essais Libres 3, je pense que la Q1 aurait été bien meilleure. Je crois qu'à la fin de la Q1, il était un peu frustré parce qu'il avait probablement beaucoup de confiance dans la voiture à la fin, mais il n'a tout simplement pas eu le train avant suffisamment bien réglé pour être en mesure de le faire fonctionner."

Nicholas Latifi dans le paddock de Monaco

Robson a expliqué que le problème de confiance de Latifi était également lié à la recherche du bon équilibre aérodynamique sur une voiture qui manque d'appui. "En fin de compte, lors des qualifications, il n'a pas eu la confiance nécessaire sur l'aileron avant, ou suffisamment d'équilibre aérodynamique dans la voiture. Je crois donc que c'est probablement ce qui s'est passé ici", a déclaré Robson.

"Je pense qu'il y a quelques problèmes d'équilibre que nous aimerions améliorer et qui sont en quelque sorte inhérents à la voiture", a commenté le principal concerné. "Mais j'estime qu'en allant à Barcelone, cela a mis en évidence le manque d'appui que nous avons par rapport aux autres voitures. C'est une piste sur laquelle vous mettez normalement tout ce que vous avez en termes de charge. Et il nous manquait beaucoup dans les virages à grande vitesse, d'après les données GPS. Je pense que cela nous a donné de bonnes directions pour l'usine et pour le développement à plus long terme de la voiture."