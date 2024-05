Williams est à la traîne dans la bataille des évolutions selon Albon

L'écurie de Grove pense avoir progressé par rapport à la voiture qui l'a aidée à terminer septième au classement l'année dernière, mais elle a été rattrapée par les progrès réalisés par Haas et Visa Cash App RB, qui mènent le peloton de chasse derrière les cinq premières équipes.

La situation de Williams n'a pas non plus été facilitée par le fait que son début de saison a été perturbé par une série d'incidents majeurs qui l'ont empêchée de se concentrer sur les évolutions. Un autre aspect critique de la saison 2024 est que l'équipe a fait de sa FW46 une voiture beaucoup plus polyvalente et constante sur tous les circuits. Si cela a permis de remédier à ses faiblesses, cela signifie également qu'elle n'est plus en mesure de produire le genre de performances qu'elle réalisait l'année dernière sur certains tracés et lui permettait de jouer sur les points forts de la voiture.

Après s'être retrouvé derrière une Haas, une VCARB et une Alpine sur la grille de départ à Miami, Alexander Albon a reconnu que la situation n'était pas idéale pour Williams.

"D'un virage à l'autre, la plupart du temps, c'est mieux, mais il y a des zones où l'arrière est un peu plus instable que l'année dernière", a-t-il déclaré. "C'est un peu la philosophie que nous avons adoptée. Mais, honnêtement, je pense que c'est surtout le fait que VCARB et Haas ont fait un grand pas en avant. Nous avons fait un pas, mais c'est relatif. Mon week-end en Chine m'a semblé très fort et nous avons terminé 13e. C'est donc là que nous en sommes."

"C'est frustrant, mais ce n'est pas comme si nous ne savions pas où sont les performances. Il y a de la performance sur la table et si nous parvenons à la débloquer, je pense que nous pourrons marquer des points régulièrement. Nous sommes un peu déséquilibrés par le manque d'évolutions et les nouveautés ont été tardives depuis les essais hivernaux. Nous n'avons pas vraiment fait d'évolution décente depuis le début de l'année. Nous prenons donc du retard."

Les évolutions arriveront dans les prochaines semaines

Avant le week-end de Miami, le patron de l'équipe, James Vowles, a révélé que des évolutions étaient en cours de préparation, maintenant que l'équipe a réglé la question des pièces détachées et du troisième châssis.

"Il n'y a pas d'autres mots pour le dire : il y a du potentiel, mais nous ne l'avons pas encore exploité", a-t-il déclaré. "Nous avons déjà une nouvelle suspension avant et nous aurons un nouveau plancher dans deux semaines. On essaie donc de ne pas en construire dix, mais plutôt trois ou quatre. Lorsque vous en perdez trois, cela signifie que vous devez en construire trois ou quatre de plus pour essayer d'augmenter votre stock. Et cela nous a mis un peu en difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire."

Avec Jonathan Noble et Mandy Curi