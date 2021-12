Wolff certain que la finale ne tournera pas au pugilat

Lewis Hamilton et Max Verstappen, à égalité de points au classement général, se partagent la première ligne du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison 2021 de F1. Celle-ci fait suite au Grand Prix d'Arabie saoudite, qui s'est tenu il y a une semaine et qui a été marqué par des manœuvres litigieuses, des dépassements hors des limites de la piste, un accrochage et des pénalités. Les craintes d'un bis repetita à Yas Marina étaient donc particulièrement grandes.

Toutefois, après que le directeur Michael Masi a publié ses notes en précisant qu'un retrait de points était possible en cas de geste antisportif, et que les deux premières journées de roulage se sont passées sans encombre, Toto Wolff a estimé que le scénario d'une course propre était de plus en plus probable.

Interrogé par Motorsport.com sur l'issue de la saison et des possibles conseils donnés à Hamilton, le directeur d'équipe a indiqué : "Je n'ai pas parlé à Lewis à ce sujet parce que je pense que le directeur de course a sensibilisé les pilotes à propos des conséquences possibles. Je suis certain que les pilotes ne se feront pas de cadeau car ils se battent pour le Championnat du monde de F1. Mais je suis confiant, ce sera propre. Dur mais très propre. [Donc] personne ne poussera l'autre hors de la piste et personne ne s'accrochera. C'est la finale que ce championnat épique mérite."

Mercedes avait l'avantage avant les qualifications, cependant Max Verstappen a bouclé un tour impressionnant en Q3 pour s'adjuger sa dixième pole position de la saison. Wolff a affirmé que Red Bull avait fait un meilleur travail hier, tant au niveau des réglages qu'au niveau de la stratégie, avec l'utilisation de l'aspiration de Sergio Pérez, coéquipier de Verstappen.

L'écurie allemande n'a cependant pas souhaité faire de même avec ses pilotes car "ce que l'on gagne en ligne droite, on le perd dans les virages", a répondu Wolff. "[Les voitures] sont très proches et il est très difficile d'orchestrer cela. Je pense que les Red Bull l'a superbement bien fait et c'est tout à leur honneur."

"Mais cela n'explique pas pourquoi nous sommes derrière. Nous n'avions pas assez de rythme face à Pérez et Verstappen en fin de séance. Je crois que sans l'aspiration, ils étaient tout aussi rapides, donc il y a une leçon à tirer : est-ce que nous devons songer à faire de même à l'avenir ? [Pour l'instant], ils mènent 1-0."