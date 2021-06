Guanyu Zhou en essais libres avec Alpine en Autriche

Guanyu Zhou participera le week-end prochain à sa toute première séance d'essais libres en Formule 1, à l'occasion du Grand Prix d'Autriche. Membre de l'Alpine Academy, le pilote chinois sera au volant de l'A521 vendredi matin lors des EL1, dans le cadre de son programme 2021. Il prendra la place de Fernando Alonso.

Pilote de développement de l'écurie française, Zhou est actuellement leader du championnat de Formule 2 et a multiplié les tests en F1 avec la structure d'Enstone depuis un an, lui qui avait officiellement rejoint Renault en 2019. Il a notamment participé aux essais de fin de saison à Abu Dhabi en décembre dernier.

"Disputer les EL1 d'un Grand Prix de Formule 1 est un rêve qui devient réalité et un pas de plus vers mon objectif ultime de pilote de F1", se réjouit le pilote de 22 ans. "Ce sera vraiment spécial. Je vais me préparer autant que possible tout en m'assurant d'atteindre tous les objectifs et plans fixés par l'équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de pilotes chinois en Formule 1, donc il y aura probablement beaucoup de fierté au moment de prendre le volant. Ce sera d'autant plus particulier en pilotant la voiture de Fernando, dont la carrière m'a inspiré plus jeune. Je suis très heureux de ce que j'ai accompli jusqu'ici et je suis extrêmement reconnaissant envers les nombreuses personnes m'ayant soutenu. Mon but est de maximiser cette opportunité et j'ai vraiment hâte d'y être."

Vendredi, Zhou deviendra le deuxième pilote de Chine métropolitaine de l'Histoire à participer à un week-end de Grand Prix, après les apparitions de Ma Qing Hua lors de séances d'essais libres en 2012 et 2013 avec HRT et Caterham. Le pilote hongkongais Adderly Fong avait également effectué une séance d'EL1 avec Sauber en 2014. Rappelons que Zhou a déjà piloté une F1 sur le Red Bull Ring en septembre dernier, lors d'une séance d'essais privés de deux jours avec Renault.

"Entrer en F1 est un défi incroyablement difficile pour les jeunes pilotes et nous sommes fiers de soutenir les futurs talents dans leur aventure", rappelle Laurent Rossi, directeur général d'Alpine. "Dans son rôle de pilote d'essais, Guanyu a participé à des séances de tests et d'autres au simulateur, donc sa participation aux essais libres avec la voiture actuelle représente une étape logique et importante pour l'un des plus grands espoirs de l'Academy. Cette expérience l'aidera grandement dans sa progression constante vers son objectif ultime qui est d'obtenir un volant en F1."

Alpine dispose déjà d'un duo de pilotes assuré pour l'année prochaine, toujours formé par Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui a récemment prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. L'équipe cherche toutefois des options pour permettre à Zhou de rejoindre la grille en 2022 s'il obtient tous les points nécessaires pour décrocher la Super Licence.