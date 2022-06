Le duel entre les Toyota a mis un "certain stress" sur les pilotes

Charger le lecteur audio

Longtemps perdant magnifique, Toyota règne désormais sur les 24 Heures du Mans. Le constructeur japonais a remporté la course pour la cinquième fois consécutive, certes aidé par l'absence d'un constructeur du même calibre disposant d'un prototype répondant pleinement au règlement Hypercar, chose qui sera corrigée dès la prochaine manche du WEC avec les grands débuts de la Peugeot 9X8.

Face à une Glickenhaus qui mettait une pression pesante mais néanmoins distante et une Alpine limitée en ligne droite et vite écartée de la course au podium par des problèmes techniques, Toyota n'a pourtant pas vécu une promenade de santé, en particulier dans les deux premiers tiers de l'épreuve puisque les deux voitures restaient très proches l'une de l'autre. Désormais quadruple vainqueur au Mans, Sébastien Buemi a estimé que le niveau de risque pris était "bien trop élevé" au cœur d'un duel où chaque dixième comptait.

Akio Toyoda va dans le sens du Suisse et a lui aussi vécu une couse éprouvante nerveusement. "Félicitations à la voiture #8 ! Merci à la voiture #7 d'avoir contribué à ce doublé !", a déclaré le PDG de Toyota. "Cette année au Mans, nous avons eu un doublé du début à la fin mais les pilotes n'ont pas contrôlé toute la course. À l'inverse, je pense que les pilotes ont roulé sous un certain stress."

La Toyota #8 n'a pris un avantage définitif qu'après les problèmes de la voiture sœur

"Au cours des 16 premières heures, il n'y a eu aucun problème sur les deux voitures et elles restaient à quelques secondes l'une de l'autre. Nous avons pu nous battre pendant un long moment car les deux voitures avaient le même niveau de conception et roulaient sans problème, les pilotes en étaient reconnaissants. Dans le même temps, je pense qu'avoir deux voitures au même niveau de compétitivité était une lourde charge pour les pilotes. Je pense que c'était vraiment difficile mais les pilotes ont continué à se battre. J'aimerais remercier nos six pilotes."

Toyoda désolé pour les pilotes de la #7

Ce duel fratricide a pris fin quand au volant de la #7, José María López a rencontré un problème sur le système hybride, au niveau de l'essieu avant, le contraignant à un bref arrêt en piste et à un arrêt au stand prolongé. La voiture avait également été ralentie par un passage hors piste du même López dans la soirée, et la voiture a par la suite vu l'un de ses relais écourté dimanche matin en raison d'une crevaison lente. Ces différents problèmes ont donné un avantage définitif à la #8.

"Nous n'avons pas pu continuer à faire rouler les deux voitures à la perfection", a reconnu Akio Toyoda, déçu que les pilotes de la #7 aient vu leurs chances s'envoler : "Même si nous avons pu relancer notre course avec cette voiture et reprendre la piste, les pilotes ont roulé avec l'incertitude de ne pas savoir si la voiture allait s'arrêter à nouveau. Je suis désolé pour les pilotes qui ont continué à se battre malgré ces sentiments extrêmes. Merci à tout le monde d'avoir continué à faire rouler la voiture jusqu'à la fin."

La Toyota #7

Parmi les pilotes de la #7, l'un d'entre eux sort du lot pour Akio Toyoda. Pour la première fois au Mans, Kamui Kobayashi cumulait le poste de team principal, créé cet hiver, et de pilote, dans la voiture finalement deuxième à l'arrivée. Le Japonais a su occuper les deux rôle malgré la lourde charge pesant sur les pilotes pendant la semaine sarthoise.

"J'ai appris qu'au lieu de rester distant, il s'était rendu auprès des ingénieurs et mécaniciens pour discuter avec eux, et a affronté les défis qui se présentaient pour tout le monde. Même s'il n'a pas encore pu communiquer avec tous les membres, et qu'il a déclaré que la construction de l'équipe suivait son cours, je pense que l'équipe évolue graduellement. Merci à Kamui pour son gros travail comme team principal."

"Je comprends également ce que tu as ressenti en tant que pilote, tu avais la volonté de gagner mais le résultat est regrettable. [...] Assumer les rôles de pilote et de Team Principal peut être compliqué, mais je pense que c'est grâce à Kamui que nos deux voitures ont pu se battre sportivement jusqu'à la fin de la course. Je lui suis reconnaissant d'avoir assumé des rôles si importants."

Lire aussi : Toyota survole les 24H du Mans et marque un peu plus l'Histoire