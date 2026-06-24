Les 11 équipes MotoGP prolongent jusqu'en 2031, avec une plus forte implication

À Brno, le MotoGP a annoncé un nouvel accord commercial avec les cinq constructeurs impliqués dans le championnat, couvrant la période 2027-2031. Quelques jours plus tard, c'est au tour des 11 équipes, les cinq structures d'usine et les six formations indépendantes, de formaliser leur présence dans le championnat pour la même durée.

"La signature de l'accord avec les équipes est un tournant pour le MotoGP, en établissant le cadre qui guidera le championnat au moins jusqu'en 2031", se félicite Carmelo Ezpeleta, directeur général de MotoGP Group. "Avec les constructeurs, la FIM et les parties prenante dans le paddock, nous avons posé des fondations fortes pour la prochaine ère du championnat."

Ezpeleta vise une "croissance de l'audience mondiale et la création d'une plus grande valeur pour les fans, les partenaires et les participants". Pour y parvenir, le MotoGP promet de "renforcer" le rôle des équipes dans le fonctionnement du championnat.

Liberty Media, qui a pris le contrôle du MotoGP l'an passé, souhaitait des efforts plus importants de la part des équipes dans la communication et le marketing. Ce nouveau rôle a été formalisé dans le nouveau contrat, qui "reconnaît l'importance de maintenir 11 équipes à part égale, chacune dotée d'une identité, d'une histoire et d'une image de marque qui lui sont propres" selon le communiqué de presse du MotoGP.

"Les accords prévoient des engagements renforcés en matière de promotion et de marketing dans l'ensemble du paddock, ce qui contribuera à accroître la notoriété des équipes, des pilotes et du championnat à l'échelle mondiale", peut-on lire dans l'annonce. "En renforçant la visibilité et l'identité propre à chaque équipe, le MotoGP tissera des liens plus étroits avec ses fans et ouvrira de nouvelles perspectives de croissance commerciale sur tous les marchés."

Les négociations ont été longues, puisque les constructeurs demandaient une part des revenus perçus par le championnat et non plus un montant fixe, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Le nouveau contrat offre néanmoins un cadre que les équipes jugent satisfaisant.

"Cet accord représente une avancée très importante, qui apporte à toutes les équipes la stabilité, la confiance et les ressources nécessaires pour continuer à investir dans le championnat à travers des projets sportifs de haut niveau et à long terme", a déclaré Lucio Cecchinello, patron de LCR mais aussi représentant des équipes via l'IRTA.

"Je tiens à remercier sincèrement le MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta et toutes les équipes pour l'esprit constructif dont ils ont fait preuve tout au long des discussions."

"Ce processus a exigé du temps, de l'attention et un sens des responsabilités de la part de toutes les parties, mais il ne fait aucun doute que le résultat final est extrêmement positif pour l'avenir de notre sport et pour le spectacle de classe mondiale que le MotoGP continue d'offrir."