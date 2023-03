Bagnaia devient la proie : "Tous veulent me voler ce numéro"

Charger le lecteur audio

Champion du monde en titre et auteur l'an passé d'une incroyable remontée pour destituer Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia est désormais, en tout cas à l'heure du premier Grand Prix de la saison 2023, dans la peau du chassé. L'Italien, qui a ramené le sacre tant attendu à Ducati, a opté pour le numéro 1 sur sa Desmosedici et il le sait, il devra défendre ce bien que tous lui envient. Avec un statut de favori naturel de par son titre, mais également en raison d'un hiver qui a confirmé la dynamique du constructeur dont il défend les couleurs.

"Je suis très content de notre pré-saison parce qu'il y a un an, on était en difficulté au début de la saison, mais cette année tout s'est parfaitement bien passé", lâche d'ailleurs Pecco Bagnaia dans le paddock de Portimão, où s'ouvre ce week-end le chapitre 2023. "On a appris de nos erreurs et on a donc mieux commencé. La nouvelle moto convient mieux à mon style de pilotage, dès que je l'ai essayée en Malaisie je me suis senti super bien avec elle. Tout a été parfait. Ici, lors du test, on a eu le temps d'améliorer notre rythme en vue de la course, donc il est assez clair qu'on est en meilleure position que d'autres à l'heure actuelle [pour ce Grand Prix]."

Une confiance assumée, sans toutefois balayer d'un revers de main la concurrence : "Je suis plutôt certain que Yamaha a incroyablement progressé avec Fabio [Quartararo] le dernier jour ; Marc [Márquez], je pense qu'il a fini son travail sur sa nouvelle moto et qu'il sera donc devant, comme les Aprilia ou Enea [Bastianini]. Il y aura clairement beaucoup de candidats pour la première course, mais il faudra voir qui sera devant dès le début du week-end avec le nouveau programme".

Quand on porte le numéro 1, il faut le respecter, il faut donner le maximum pour continuer à l'utiliser. Pecco Bagnaia

Ce qui a changé, dans l'immédiat, c'est le scénario qui peut avoir une influence sur l'approche adoptée par Pecco Bagnaia. Il n'est plus devant une situation quasi désespérée avec 91 points de retard, dans laquelle il pouvait avoir le sentiment de ne plus rien avoir à perdre et qui l'avait semble-t-il libéré. La traditionnelle question est de savoir si défendre la couronne sera plus dur que de l'avoir conquise.

"Aussi loin que je me souvienne, il n'y a que Marc et Vale [Rossi] qui ont pu rééditer leur titre [dans la catégorie MotoGP]", rappelle-t-il. "Il est clair que je travaille beaucoup, aussi bien ici qu'à la maison, pour y arriver. Quand on porte le numéro 1, il faut le respecter, il faut donner le maximum pour continuer à l'utiliser. Je suis certain que tous les pilotes veulent me voler ce numéro, mais je suis assez sûr que si on travaille bien on pourra défendre ce titre. Ça ne sera clairement pas facile cependant."

Les essais de pré-saison ont mis Bagnaia et Ducati en confiance.

"Après les tests on arrive sur cette piste en étant préparés à se batte pour la victoire à la première course. Pour ce qui est de le faire sur toute la saison, c'est autre chose. L'année dernière, c'était pareil, tout le monde me citait au début mais on s'est retrouvés avec 91 points de retard. Tout peut changer pendant une saison. Je pense qu'il y en a d'autres que moi qui sont capables de se battre pour la victoire. Comme je l'ai dit, Fabio, Marc, Aprilia, Bastianini… Beaucoup de pilotes sont compétitifs. Je pense qu’on verra clairement quel est le niveau de tout le monde quand on s'arrêtera pour la pause estivale, il sera plus facile de le comprendre. Il y a 777 points en jeu sur ce championnat, alors ça peut changer beaucoup plus que par le passé et je crois que c'est difficile à dire pour le moment."

Pecco Bagnaia pourra s'appuyer sur une machine qu'il connaît par cœur mais qui a également évolué dans son sens ces derniers mois, convenant davantage encore à son style de pilotage.

"L'année dernière, il me manquait un peu grip sur l'angle et de turning", précise-t-il. "La moto était un mélange de choses parce que [le moteur] de 2022 ne fonctionnait pas bien alors on avait dû revenir en arrière. C'était une moto très compétitive, c'est certain, mais il me manquait quelque chose et, cette année, les ingénieurs ont beaucoup travaillé pour me le donner. Dès que je l'ai essayée en Malaisie, je me suis senti mieux ; c'était une course disputée peu de temps avant le test et je me suis mieux senti qu’alors. Et, ici, les progrès ont été incroyables par rapport à l'année dernière. Elle m'aide à avoir plus de vitesse de passage et à mieux tourner dans les virages rapides, et c'est ce que j'avais demandé."