En quoi Bagnaia pourrait être encore plus redoutable en 2023

Vainqueur du titre la saison passée après avoir comblé un retard de 91 points sur Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia va aborder la saison 2023 en favori. Tous les signaux sont au vert pour le Champion en titre : Ducati est le seul constructeur à avoir conclu les tests de pré-saison sans véritable doute sur le potentiel de sa machine, et Bagnaia a d'ailleurs réalisé le meilleur chrono lors de chacune des deux journées disputées à Portimão le week-end dernier.

Cette sérénité tanche avec la situation d'il y a un an, quand le Turinois se plaignait d'avoir eu trop de choses à tester pour trouver les bons réglages sur sa moto, ce qui l'avait contraint à débuter la saison sur la défensive et avait contribué à son retard sur Quartararo. Le reste de son retard avait été causé par plusieurs chutes mais Jack Miller estime que Bagnaia a retenu la leçon et qu'il ne fera plus d'erreurs de cette nature.

Parti cet hiver chez KTM, celui qui a été le coéquipier du Champion du monde au cours de ses quatre premières saisons en MotoGP juge que Bagnaia a gagné en confiance, ce qui le rend plus redoutable que jamais. "Je pense qu'il paraît plus fort cette année que l'an dernier, même après sa dynamique de fin 2021, avant de débuter la saison dernière", a déclaré Miller.

"Il a l'air d'avoir changé cette année, d'être confiant, et son pilotage est assez impressionnant. Je l'ai suivi un petit moment dans le dernier virage, et c'est sûr que c'est une personne en confiance avec sa moto."

Pecco Bagnaia peut également profiter d'une Ducati plus que jamais taillée pour son pilotage. Pendant le test de Portimão, celui affichera qui le numéro 1 sur sa moto cette année s'est réjoui de bénéficier d'une moto dont le développement a suivi ses besoins dans le pilotage et pour le moment, les sept autres pilotes de la marque ne semblent pas à ce point en osmose avec la Desmosedici.

Enea Bastianini, promu dans l'équipe officielle cette année, était le représentant de Ducati le plus souvent à même de se mesurer à Bagnaia la saison passée, mais il reconnaît avoir pour le moment "plus de mal" que son compatriote sur la machine 2023, assez différente du modèle 2021 dont il disposait chez Gresini l'an passé. Pour Luca Marini, Pecco Bagnaia est le seul membre de l'armada Ducati à réunir tous les éléments pour briller.

"Il a fait une saison incroyable l'année dernière", a rappelé le pilote VR46. "Chaque fois qu'il arrive sur une piste, tout est préparé et déjà réglé à 100%, parce que l'année dernière il était très fort. Il est donc parti d'une très bonne base et sa moto 2023 est désormais à 100%. Ils en sont contents et sont satisfaits du travail réalisé. C'est surtout au niveau de l'électronique qu'il a tout à 100% alors que, nous, il faut qu'on travaille un peu."

Et même si Marini estime qu'il est "difficile" de faire du leader de Ducati le seul favori pour la saison 2023, il croit qu'un Bagnaia à son niveau actuel sera très difficile à battre : "Si on regarde les dernières saisons, Pecco était le seul à avoir cette vitesse ; il a juste fait trop d'erreurs parce que s'il n'était pas tombé lors de trois ou quatre courses, où à mon avis il n'avait pas besoin de pousser comme ça, il aurait gagné le championnat avec trois ou quatre manches d'avance parce qu'il était très fort. Et je m'attends plus ou moins à la même chose cette saison."

"Avec plus d'expérience, il est certain que Pecco va gérer plus de courses et essayer de ne pas faire d'erreurs, essayer de ramener des points parce que c'est très important pour se battre pour le titre. Alors, oui, il est le favori mais il n'y a pas que lui et je m'attends à ce qu'il change d'état d'esprit et se montre un peu plus conservateur parce qu'il vaut souvent mieux faire deuxième que marquer zéro points."

Avec Léna Buffa