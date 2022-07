Bezzecchi s'attend à des hauts et des bas malgré son 1er podium

Charger le lecteur audio

Récompensé d'un premier trophée à sa 11e course dans la catégorie MotoGP, Marco Bezzecchi a tenu à relativiser les attentes à son égard dès sa descente du podium à Assen. Entre flegme et réalisme, le jeune pilote italien s'était alors dit conscient que cette première entrée dans le top 3 ne représentait pas de tournant radical dans sa carrière et que son apprentissage devra se poursuivre, avec tantôt des moments de réussite, tantôt des étapes plus compliquées.

"C'est évidemment très, très important. C'est quelque chose que je rêvais de réaliser et je ne m'attendais pas à y arriver si tôt. Mais je suis toujours un rookie", a-t-il rappelé, ne souhaitant pas alimenter les spéculations sur ses chances de victoire prochaine. "Ma mentalité est la suivante : quand je vais revenir pour la deuxième partie de la saison, je ne veux pas m'attendre à toujours vivre une aussi bonne course que celle-ci car il y aura assurément une piste sur laquelle je serai plus en difficulté, une autre où je le serai moins."

"La meilleure façon de continuer le travail est d'essayer de tirer le maximum à chaque course. Quand une possibilité se présente, comme [à Assen], [il faut] essayer de la saisir et obtenir le résultat maximum. Mais quand je n'ai pas cette possibilité, [il faut] quand même essayer de tirer le maximum de cette journée, que ce soit P10, P12 ou un autre podium. Bien sûr, c'est mieux d'être sur le podium, c'est clair, mais je crois que quand on est rookie, il est normal de connaître des hauts et des bas. Certaines pistes sont plus difficiles que d'autres, il faut plus ou moins gérer les pneus selon les circuits."

Bezzecchi est entré dans les points pour la première fois lors de sa troisième course parmi l'élite, en Argentine, avec d'emblée un top 10. Depuis, il a oscillé entre la cinquième et la 15e position, avec en point d'orgue un Grand Prix d'Italie mémorable où il s'était montré en première ligne sur la grille de départ puis dans le top 5 à l'arrivée, et avec au passage pas moins de huit tours bouclés en tête. En comptant également trois abandons à son actif, il a désormais cumulé plus de points que son coéquipier au championnat, bien que Luca Marini dispose d'une machine plus récente que sa GP21.

En participant à Assen à l'une des courses les plus serrées de l'Histoire, durant laquelle il n'a eu de cesse de poursuivre Pecco Bagnaia, jusqu'à se montrer menaçant à l'arrivée de la pluie, Marco Bezzecchi a non seulement obtenu une récompense qui fera date dans sa jeune carrière mais aussi emmagasiné des enseignements précieux. Et c'est là l'essentiel à ses yeux.

"Il est certain qu'en faisant la course entièrement devant, j'ai plus appris qu'au Sachsenring, disons", a fait remarquer le pilote VR46 à l'issue de la course d'Assen, "mais je pense que le déclic vient quand on commence à apprendre beaucoup, beaucoup de choses."

"La première partie de la saison a été fantastique. La seule course sur laquelle j'aurais vraiment voulu faire mieux, c'est Montmeló. J'y ai été bon chaque jour mais en course j'étais tombé. J'avais fait une erreur similaire à celle d'Austin, et ça pour moi ça n'est pas très bien. Je pense que tout le reste a été fantastique", retient Bezzecchi, "car on a toujours appris quelque chose. Matteo [Flamigni, son chef mécanicien] et moi, on a un fichier Excel sur lequel, pour toutes les courses, on note deux ou trois choses qu'on a apprises, et la liste est déjà longue ! Alors, pour moi, c'est fantastique."

Net leader parmi les rookies à ce stade du championnat, Marco Bezzecchi reprendra la compétition début août à Silverstone, piste sur laquelle il a couru quatre fois jusqu'à présent avec pour meilleur résultat une deuxième place l'an dernier lorsqu'il s'était battu pour la gagne face au futur champion de la catégorie Moto2, Remy Gardner.