Brad Binder sent que KTM comble l'écart avec Ducati

Dans une première partie de saison dominée par Ducati, KTM a créé la surprise en étant son premier poursuivant. La marque autrichienne n'a certes pas réussi à priver les machines italiennes d'un succès le dimanche, cet honneur étant uniquement revenu à Honda par le biais d'Álex Rins à Austin, mais Brad Binder a remporté deux courses sprint et a longtemps lutté pour la victoire à Jerez.

Le Sud-Africain, qui aurait pu monter deux fois sur le podium au GP des Pays-Bas sans des passages hors piste dans le dernier tour, est également le plus proche rival des représentants de Borgo Panigale au championnat. Il est actuellement quatrième, derrière trois pilotes Ducati et devant deux autres, et voit des progrès qui lui donnent espoir pour la seconde partie du championnat.

"Je pense qu'on a été rapides à tous les Grands Prix", a souligné Binder. "Si ce n'était pas moi, c'était Jack [Miller]. Si on regarde les choses dans leur ensemble, je pense qu'on a eu des podiums sur la plupart des pistes, que ce soit pour Jack ou moi. Ça nous donne confiance pour la deuxième partie de l'année."

"J'ai eu l'impression que la meilleure moto que j'ai eu de la saison, c'était à Assen. Il y a de petites choses à améliorer. J'ai eu beaucoup de mal avec des blocages de l'avant et au freinage, et la donne a changé, ils ont trouvé quelque chose et je pense que ça m'a aidé. Ça fera une plus grosse différence sur d'autres circuits et je suis impatient de voir ce qui nous attend dans la deuxième partie de saison."

Brad Binder

La Ducati comme la KTM sont réputées pour leur vitesse de pointe et Binder a d'ailleurs offert à son constructeur le nouveau record de 366,1 km au GP d'Italie. C'est donc dans les virages que les Desmosedici a fait la différence et à Assen, c'est surtout à la sortie des courbes les plus lentes que Binder a perçu une différence.

"Dans les virages lents, sur le premier rapport, ils accélèrent très bien. Je pense qu'ils ont plus de grip à l'arrière. On continue à patiner en passant les rapports et ils ont l'air de simplement avoir cette adhérence sur le pneu arrière, on les voit s'échapper un peu. Je pense que c'est une chose qui nous fait défaut. Quand je dis ça, c'est rien, mais c'est suffisant pour être remarqué."

Binder estime en revanche que des progrès ont été faits dans les courbes les plus rapides : "Au Mugello, on avait du mal [dans les virages rapides]. [À Assen], avec ce qu'ils ont trouvé pour moi, je gardais beaucoup plus de vitesse dans les virages. Je pense qu'on a gagné du temps en entrée [de courbe], mais c'était presque nécessaire parce que quand je relevais la moto, que je le fasse bien ou pas, je n'avais pas vraiment l'accélération que je voulais. On a fait de gros progrès sur ce front."

"Mon équipe a fait un travail irréel. Je suis très content des progrès accomplis ce week-end. C'était merdique au début du week-end [aux Pays-Bas]. J'ai fini les courses comme un idiot mais la vitesse était là !"