Jack Miller voit KTM suivre la même progression que Ducati

Après des essais de pré-saison difficiles, peu d'observateurs attendaient KTM aux premières places cette année mais dès Portimão, Jack Miller et Brad Binder ont figuré parmi les principaux rivaux des pilotes Ducati. La marque autrichienne est deuxième du championnat à la pause estivale et même si Miller reste sur une chute à Assen, il retient surtout sa capacité à se battre avec les leaders depuis le début de l'année.

"Ça n'enlève rien à la façon dont la première moitié de ma première saison chez KTM s'est passée, parce que c'était irréel", a écrit l'Australien sur son site internet. "C'était une façon un peu merdique de conclure la première moitié de l'année mais comme je l'ai dit, j'ai connu des débuts irréels chez KTM."

"On s'est battus tout le week-end, que ce soit moi, Brad ou même Augusto [Fernández, chez Tech3]. J'ai décroché deux podiums dans les courses sprint et un en course principale, et on s'est toujours battus avec les meilleurs. Nous pouvons vraiment être satisfaits de ce que fait la moto et il semble que KTM soit vraiment sur la bonne voie."

La dynamique actuelle de KTM rappelle à Miller celle qu'il a connue chez Ducati au cours des dernières saisons et qui a permis à la marque italienne de survoler la catégorie aujourd'hui. Il est convaincu que tous les éléments sont réunis pour réussir la même transformation chez son nouveau constructeur.

"Ducati est au sommet en ce moment, mais ils ont été mis à rude épreuve pendant 12 ans, ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Ils ont travaillé et ils se sont sortis d'une situation vraiment désastreuse. Quand je suis monté sur la Ducati en 2018, ce n'était pas la meilleure moto du plateau. Elle s'est améliorée et je voyais que de bons ingénieurs étaient impliqués dans le projet. Je vois la même chose chez KTM."

Jack Miller

"Ils ont de bons ingénieurs et un excellent soutien de la part du constructeur, tandis que je suis arrivé avec mes connaissances. Avec ces éléments et l'aide de beaucoup de monde autour de moi, nous avons pu rendre la moto très performante cette saison et elle ne va faire que se renforcer."

Signe de ces progrès, KTM est la seule marque, avec Honda, à avoir privé Ducati de victoires cette année, grâce à Brad Binder en course sprint en Argentine et en Espagne. Et alors que le succès d'Álex Rins à Austin a été un rare moment satisfaisant pour la marque japonaise, les RC16 sont régulièrement capables de se battre pour les premières places.

Les performances actuelles de KTM surpassent les attentes selon Miller : "L'an dernier, quand j'ai signé pour KTM, la majorité des gens auraient probablement ri si vous aviez dit que nous serions dans cette position actuellement, que nous serions les seuls à vraiment menacer les Ducati en ce moment. Mais nous travaillons extrêmement dur et nous gardons le bon état d'esprit, la bonne attitude."