Le sentiment du devoir accompli pour Dani Pedrosa

Après avoir bouclé le Grand Prix de Styrie, sa première course MotoGP en deux ans et demi, Dani Pedrosa semblait dimanche soir dresser le bilan d'une expérience qui n'aurait pas de lendemain, ou en tout cas pas dans l'immédiat.

Lorsqu'il s'est engagé sur cette épreuve, la porte était pourtant ouverte à une deuxième wild-card avec KTM à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin, qui aura lieu à Misano au mois de septembre, mais selon le pilote espagnol les délais sont trop courts pour que cela puisse être réellement utile.

"Je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit de mieux entre aujourd'hui et la prochaine date de wild-card que l'on a", a-t-il indiqué dimanche. "C'est intéressant si après avoir vu ceci ou cela, on peut faire un changement et ensuite recommencer, mais je ne pense pas que l'on ait le temps de faire quoi que ce soit de différent, ce serait juste la même chose. Je suis satisfait, content, et une [wild-card] ça me va."

À son arrivée sur le circuit, Pedrosa avait expliqué vouloir se remettre dans le bain afin de mieux appréhender les besoins des pilotes de course et ainsi d'être au plus près de leurs attentes pendant le développement de la RC16, tout en testant bien entendu des pièces destinées à 2022. Lui-même n'excluait pas qu'une seconde course vienne compléter ce travail si jamais le week-end autrichien ne permettait pas de cocher toutes les cases.

"Pour le moment, c'est une course, mais il faudra bien sûr voir quel sera le bilan du week-end, si nous apprenons des choses ou pas. Si nous n'avons pas pu apprendre tout ce que l'on voulait, par exemple si la course est mouillée, alors peut-être que l'on devra le prendre en considération", avait-il suggéré.

Après deux jours de roulage, déjà, il affirmait avoir vu ce qu'il voulait voir. La course, elle, a apporté son lot d'émotions, puisque le pilote de 35 ans a été impliqué dans un accident effrayant qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour lui. Ayant admis avoir été quelque peu choqué, il a malgré tout pu remonter en selle pour prendre le second départ, puis rejoindre l'arrivée à une dixième place plus qu'honorable.

"C'était bizarre pour moi de courir à nouveau", a-t-il expliqué. "Je me suis senti très bien accueilli par le paddock et les fans. Par rapport à la course, ce qui est clair c'est ce que tout le monde sait déjà, à savoir qu'il faut bien se qualifier. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ça, j'aime bien préparer la moto pour la course et non pas travailler pour les tours lancés, mais c'est comme ça."

"J'ai pris du plaisir, bien sûr, je me suis amusé tout le week-end. Je suis super satisfait de la manière dont ça s'est passé tout le week-end. Je pense même que si ça avait mieux fonctionné ici ou là, par exemple en EL3 si j'avais pu aller directement en Q2, j'aurais peut-être été une ou deux lignes plus haut [sur la grille] et cela aurait pu changer la vision générale, ça aurait pu être encore mieux. Mais je ne me plains pas, ça me va."