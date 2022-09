Dovizioso aurait préféré des changements techniques aux courses sprint

Charger le lecteur audio

En quittant le MotoGP après le Grand Prix de Saint-Marin, Andrea Dovizioso a indirectement renoncé à vivre une saison 2023 synonyme de révolution dans le déroulement des week-ends, avec l'apparition d'une course sprint sur chaque rendez-vous. Certains pilotes accueillent cette idée avec enthousiasme quand d'autres expriment des craintes, voire un fort scepticisme.

Dovizioso préfère attendre de voir pour juger mais selon lui, modifier le format des week-ends n'est pas la meilleure façon d'améliorer le spectacle. Jugeant que la sophistication des motos actuelles nuit aux dépassements, il estime qu'il aurait été préférable de s'attaquer à cette question. "Je suis intéressé de voir les pilotes MotoGP faire [les courses sprint] car c'est quelque chose de nouveau… Mais je ne sais pas quel en sera le véritable effet, si ce sera positif ou pas", a déclaré l'Italien.

"À mon avis, que l'organisation cherche à trouver des solutions, c'est très bien", a-t-il ajouté. "Partons de là. C'est à essayer, pour comprendre si ça peut être plus intéressant. Moi, en tant que pilote, si je pouvais choisir, c'est le règlement que je changerais, la manière dont sont faites les motos, mais je sais très bien qu'il y a des accords, et ce pour un certain nombre des années, c'est la réalité. Je ne suis pas en train de donner une solution, je parle de ce que j'aimerais en tant que pilote."

"À mon avis, avec le règlement on pourrait modifier la bagarre et la stratégie de course. Mais en ce moment, on cherche autre chose, il y a des spécialistes qui font ce travail et ils sont allés dans cette direction. Ils ont probablement leurs raisons. On verra si ça fonctionne."

Dovizioso a peu de chances d'être entendu, les accords commerciaux entre la Dorna et les équipes étant en place pour plusieurs années avec pour objectif de ne pas trop chambouler le règlement afin d'éviter une exposition des coûts. Le triple vice-Champion du monde juge néanmoins des changements possibles sur les machines.

"En tant que pilote, je pense que si l'objectif est d'avoir des bagarres, il faudrait changer le règlement, cependant on ne peut le faire que lorsque les accords prennent fin et ils courent jusqu'en 2026. Mais à mon avis, techniquement, il est possible de réaliser des modifications pour remodeler la façon dont on fait le week-end et dont on court. Ça aiderait beaucoup."

Les risques à avoir moins de temps en piste

Les courses sprint vont également poser certaines difficultés aux équipes. Le temps en piste restera le même à chaque week-end et cette épreuve de moins d'une demi-heure va donc rogner sur les essais et limiter la préparation des pilotes. "La course montre toujours plus la réalité que les essais, donc c'est positif", a estimé Dovizioso. "Mais on marque des points et ça veut donc dire qu'on peut aussi en perdre si on n'est pas prêt. Mais bon, il faut jouer pendant le week-end, et je ne pense pas que ce soit le principal."

"À l'heure actuelle, le temps dont on dispose en essais n'est déjà pas vraiment suffisant pour être prêt pour la course, et là ce sera encore pire. Mais on sait qu'ils essayent de créer encore plus de show et ça n'est pas en ayant plus d'essais que ce sera le cas, alors les pilotes MotoGP n'auront jamais plus de temps que ça ! [rires]"

Certains pilotes espèrent déjà que leur moto évoluera peu l'an prochain, sachant qu'ils seront privés d'un certain temps d'adaptation au cours des week-ends de Grands Prix. Dans ce contexte, Dovizioso s'attend à ce que chaque constructeur conserve la même philosophie sur sa moto en 2023.

"Je pense qu'actuellement personne ne va refaire une moto complètement nouvelle parce que toutes les motos sont OK. Pas pour moi… [rires] mais oui, alors ça n'arrivera pas l'année prochaine. Je pense que personne actuellement en MotoGP ne fera quelque chose de gros, tout le monde est très proche. Peut-être que KTM va faire quelque chose, mais bon."

Avec Léna Buffa