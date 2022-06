Dall'Igna : La déception pour Bagnaia l'emporte sur le double podium

Charger le lecteur audio

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, oscille décidément entre des sentiments contrastés au fil des semaines. Après le Grand Prix d'Allemagne, le responsable du programme Ducati constate une nouvelle fois le mérite de certains de ses représentants, avec trois pilotes dans le top 5 et deux sur le podium, mais aussi la tournure défavorable que prend le championnat.

Les statistiques actuelles ont de quoi susciter la fierté à Borgo Panigale, avec 30 départs consécutifs depuis la première ligne (dont 18 pole positions) et 16 podiums de suite (dont neuf victoires). Seulement, bien qu'à ce stade de la saison quatre pilotes de la marque figurent aux sept premiers rangs du championnat, la place de leader qui centralise les ambitions du patron tend à s'éloigner.

Dans un schéma diamétralement opposé, Ducati multiplie les trophées grâce à un groupe de pilotes complémentaires, là où Yamaha caracole en tête en s'appuyant sur le seul de ses représentants en mesure de briller aux avant-postes. Résultat : premier pilote de la marque, Johann Zarco se trouve actuellement à 61 points de Fabio Quartararo, et celui qui avait été désigné favori pour le titre, Pecco Bagnaia, pointe 30 unités plus loin.

Dans son habituel billet post-course sur LinkedIn, Gigi Dall'Igna n'a pas caché le poids de sa déception après l'abandon de Bagnaia en Allemagne, énième coup dur qui éloigne un peu plus encore de la course au titre celui sur qui Ducati misait cette année. Les bons résultats généralisés du constructeur au Sachsenring ne parviennent pas à compenser cet abandon, le quatrième du pilote italien.

"Je tiens tout d'abord à rendre hommage à Jack [Miller]", a écrit le responsable du programme, "en réitérant toute notre reconnaissance pour la loyauté et l'implication dont il a toujours fait preuve avec talent et professionnalisme, ainsi que pour l'esprit d'équipe avec lequel il a contribué à la croissance de notre projet. Je suis particulièrement heureux que cela coïncide avec la course exceptionnelle qu'il a menée, obstinée et tenace, récompensée par un podium, signe indubitable d'intelligence et de détermination."

"La splendide reconfirmation de Zarco au sommet en dit long sur la solidité et la qualité du pilote et du team Pramac", ajoute Gigi Dall'Igna, "tandis que je considère la cinquième place de Marini comme une étape excitante pour son évolution et celle de VR46."

"Malheureusement, toute la déception pour le zéro de Pecco l'emporte cependant, encore plus après une nouvelle et prometteuse pole position, tandis que nos adversaires remportent, de façon méritée, une nouvelle victoire décisive avec le Championnat du monde à l'esprit", souligne l'ingénieur italien.

"Il est désormais essentiel pour nous de nous sentir comme une équipe, en sachant que nous avons une excellente moto et, surtout, d'excellents pilotes. Nous devons encore grandir ensemble, en apprenant de nos erreurs et en cherchant avec humilité les solutions dont nous avons besoin pour atteindre le seul objectif qui nous manque encore."

Le pneu pas en cause dans la chute de Bagnaia

Auteur d'une pole position record sur la piste allemande, Pecco Bagnaia a rapidement été débordé par Fabio Quartararo au départ. Mais alors qu'il cherchait à rester au contact du Français, il est parti à la faute dans le quatrième tour, sa roue arrière se dérobant dans le virage 1. Une chute étrange que le #63 peinait à expliquer, bien qu'il ait admis qu'être parti au tapis signifiait qu'il avait vraisemblablement commis une erreur.

Après une course marquée par de fortes chaleurs et une délicate gestion des pneus pour l'ensemble du plateau, Piero Taramasso a estimé que la gomme arrière dure choisie par Bagnaia n'était pas responsable de cette chute, voyant plutôt "une combinaison de facteurs". Cette option était un gage de stabilité par rapport au pneu medium, mais le responsable deux roues de Michelin Motorsport rappelle qu'il fallait "quatre ou cinq [tours] en course pour atteindre le potentiel optimal de l'adhérence à l'arrière."

"Beaucoup nous ont dit qu'il leur avait fallu plusieurs tours pour ressentir tout le potentiel du pneu arrière dur. Il se peut qu'il n'était pas encore à son meilleur niveau, d'autant que le côté droit est le plus critique au Sachsenring étant donné qu'il n'y a que trois virages [à droite], mais c'est le pilote qui doit le sentir et le gérer. Donc c'est possible [que cela ait pesé], mais je pense que cela a été une combinaison de facteurs", a estimé Piero Taramasso dans une interview pour l'édition italienne de Motorsport.com.

"Je dois dire, cependant, que Pecco nous a dit qu'il avait de bonnes sensations avec le pneu, donc je ne pense pas que ce soit un élément en cause, d'autant que dans le troisième tour, celui qui a précédé sa chute, il a tourné en 1'21"9, l'un des plus rapides en piste. En théorie, donc, tout fonctionnait au mieux."

Propos recueillis par Matteo Nugnes