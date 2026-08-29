EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez
Marco Bezzecchi a encore été le plus rapide pendant les Essais Libres 2 au GP d'Aragón, devant Marc Márquez.
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Le soleil est encore présent sur le MotorLand Aragón ce samedi. La séance s'est déroulé avec une température ambiante de 24°C, tandis que celle de l'asphalte a atteint 33°C.
Les pilotes ont presque tous entamé la séance avec un pneu tendre à l'arrière, afin de le tester dans la durée en vue des deux courses. Pedro Acosta a été le premier leader, avant d'être délogé de la première place par Johann Zarco, impressionnant pour son retour en MotoGP puisqu'il s'est qualifié directement pour la Q2.
Diogo Moreira a très brièvement occupé la première place avant d'être battu par Marco Bezzecchi, auteur du meilleur temps vendredi mais convaincu que Marc Márquez n'avait pas tout montré, puisqu'il n'avait pas repris un pneu neuf à la fin des Essais. Bezzecchi a conclu son relais en tête, devant Moreira et Acosta.
Les pilotes ont fait un passage par leur garage et lorsqu'ils ont repris la piste, ils étaient un peu plus nombreux à utiliser le medium à l'arrière, mais le tendre est resté le choix privilégié.
Álex Márquez s'est intercalé entre les deux premiers, à 0"030 de Bezzecchi et 0"053 devant Moreira. C'est surtout du côté de l'aîné de la fratrie qu'il fallait regarder : discret neuvième jusque-là, Marc Márquez a pris la tête à quatre minutes du drapeau à damier, avec le pneu medium. Il a relégué Bezzecchi à 0"308, une différence surtout faite dans le dernier secteur.
Raúl Fernández a pris la deuxième place dans la foulée, avec un tendre. Bezzecchi, lui aussi en piste avec un pneu tendre, est repasse à l'attaque et a récupéré la première place dans la dernière minute de la séance. Le pilote Aprilia a conservé la tête et a devancé Márquez et Fernández.
Acosta a signé le quatrième temps devant Pecco Bagnaia, qui s'est rassuré après un vendredi particulièrement inquiétant. Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Diogo Moreira, Brad Binder et Franco Morbidelli ont complété le top 10. Jorge Martín s'est contenté d'un modeste 12e temps, devant Johann Zarco. Fabio Quartararo a pris la 16e place.
Les qualifications se tiennent juste après cette séance. Bagnaia sera en Q1 pour le troisième Grand Prix consécutif. Il affrontera notamment Quartararo et les pilotes Honda officiels.
GP d'Aragón - Essais Libres 2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
1'46.216
|172.109
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
+0.232
1'46.448
|0.232
|171.734
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+0.421
1'46.637
|0.189
|171.430
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|12
|
+0.484
1'46.700
|0.063
|171.328
|5
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|12
|
+0.494
1'46.710
|0.010
|171.312
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.559
1'46.775
|0.065
|171.208
|7
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+0.570
1'46.786
|0.011
|171.190
|8
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|12
|
+0.623
1'46.839
|0.053
|171.106
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+0.781
1'46.997
|0.158
|170.853
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+0.785
1'47.001
|0.004
|170.847
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|10
|
+0.810
1'47.026
|0.025
|170.807
|12
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+0.926
1'47.142
|0.116
|170.622
|13
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+0.932
1'47.148
|0.006
|170.612
|14
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|13
|
+1.162
1'47.378
|0.230
|170.247
|15
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|11
|
+1.165
1'47.381
|0.003
|170.242
|16
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|12
|
+1.273
1'47.489
|0.108
|170.071
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|12
|
+1.327
1'47.543
|0.054
|169.985
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+1.357
1'47.573
|0.030
|169.938
|19
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+1.404
1'47.620
|0.047
|169.864
|20
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|12
|
+1.491
1'47.707
|0.087
|169.727
|21
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|9
|
+1.765
1'47.981
|0.274
|169.296
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|12
|
+2.499
1'48.715
|0.734
|168.153
|Voir les résultats complets
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires