EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

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Marco Bezzecchi a encore été le plus rapide pendant les Essais Libres 2 au GP d'Aragón, devant Marc Márquez.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
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Le soleil est encore présent sur le MotorLand Aragón ce samedi. La séance s'est déroulé avec une température ambiante de 24°C, tandis que celle de l'asphalte a atteint 33°C.

Les pilotes ont presque tous entamé la séance avec un pneu tendre à l'arrière, afin de le tester dans la durée en vue des deux courses. Pedro Acosta a été le premier leader, avant d'être délogé de la première place par Johann Zarco, impressionnant pour son retour en MotoGP puisqu'il s'est qualifié directement pour la Q2.

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Diogo Moreira a très brièvement occupé la première place avant d'être battu par Marco Bezzecchi, auteur du meilleur temps vendredi mais convaincu que Marc Márquez n'avait pas tout montré, puisqu'il n'avait pas repris un pneu neuf à la fin des Essais. Bezzecchi a conclu son relais en tête, devant Moreira et Acosta.

Les pilotes ont fait un passage par leur garage et lorsqu'ils ont repris la piste, ils étaient un peu plus nombreux à utiliser le medium à l'arrière, mais le tendre est resté le choix privilégié.

Álex Márquez s'est intercalé entre les deux premiers, à 0"030 de Bezzecchi et 0"053 devant Moreira. C'est surtout du côté de l'aîné de la fratrie qu'il fallait regarder : discret neuvième jusque-là, Marc Márquez a pris la tête à quatre minutes du drapeau à damier, avec le pneu medium. Il a relégué Bezzecchi à 0"308, une différence surtout faite dans le dernier secteur.

Raúl Fernández a pris la deuxième place dans la foulée, avec un tendre. Bezzecchi, lui aussi en piste avec un pneu tendre, est repasse à l'attaque et a récupéré la première place dans la dernière minute de la séance. Le pilote Aprilia a conservé la tête et a devancé Márquez et Fernández.

Acosta a signé le quatrième temps devant Pecco Bagnaia, qui s'est rassuré après un vendredi particulièrement inquiétant. Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Diogo Moreira, Brad Binder et Franco Morbidelli ont complété le top 10. Jorge Martín s'est contenté d'un modeste 12e temps, devant Johann Zarco. Fabio Quartararo a pris la 16e place.

Les qualifications se tiennent juste après cette séance. Bagnaia sera en Q1 pour le troisième Grand Prix consécutif. Il affrontera notamment Quartararo et les pilotes Honda officiels.

Spain GP d'Aragón - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

1'46.216

   172.109  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

+0.232

1'46.448

 0.232 171.734  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+0.421

1'46.637

 0.189 171.430  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.484

1'46.700

 0.063 171.328  
5 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+0.494

1'46.710

 0.010 171.312  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.559

1'46.775

 0.065 171.208  
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+0.570

1'46.786

 0.011 171.190  
8 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+0.623

1'46.839

 0.053 171.106  
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+0.781

1'46.997

 0.158 170.853  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+0.785

1'47.001

 0.004 170.847  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+0.810

1'47.026

 0.025 170.807  
12 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+0.926

1'47.142

 0.116 170.622  
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+0.932

1'47.148

 0.006 170.612  
14 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 13

+1.162

1'47.378

 0.230 170.247  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+1.165

1'47.381

 0.003 170.242  
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+1.273

1'47.489

 0.108 170.071  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 12

+1.327

1'47.543

 0.054 169.985  
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+1.357

1'47.573

 0.030 169.938  
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.404

1'47.620

 0.047 169.864  
20 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 12

+1.491

1'47.707

 0.087 169.727  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+1.765

1'47.981

 0.274 169.296  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 12

+2.499

1'48.715

 0.734 168.153  
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