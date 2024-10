Espargaró rattrapé par l'émotion avant ses derniers Grands Prix

Cela fait près de cinq mois qu'Aleix Espargaró a annoncé la fin de sa carrière de titulaire en MotoGP, avant de devenir pilote d'essais de Honda en 2025. Jusqu'à présent, le Catalan restait pleinement concentré sur son rôle de pilote Aprilia mais dans cette fin de saison très intense, avec sept courses en l'espace de neuf week-ends, la rare pause entre le Japon et l'Australie lui a permis de mieux prendre conscience de la fin de cycle qui approchait.

"Cette fois, en faisant ma valise chez moi, j'ai réalisé que c'était la fin de ma carrière", a confié Espargaró à son arrivée sur le circuit de Phillip Island. "Avant cette course, j'étais juste concentré et je ne me disais pas qu'il s'agissait des derniers moments de ma carrière mais cette fois, c'est mon dernier voyage en Asie [et Océanie]. Je vais essayer de terminer en beauté, d'être performant, mais nous ne sommes pas dans une position super facile."

Prenant conscience que ses visites sur les prochains circuits seront peut-être les dernières de sa vie, et que ses chances d'y rouler à nouveau seront encore plus faibles, Espargaró veut profiter au maximum de chaque instant, quitte à faire passer la performance au second plan : "C'est la première fois de la saison que je sens un peu cette émotion. [Je l'ai eue] un peu à Barcelone mais après, j'étais concentré et je ne me suis pas dit que c'était ma dernière saison."

"Mais cette fois, j'ai été assez triste en faisant ma valise pour l'Australie parce que je savais que c'était la dernière fois dans ma carrière. Je vais essayer de profiter et de prendre les choses comme elles viennent, essayer de ne pas m'énerver. Si on est performants, super, mais sinon, je vais essayer de quand même m'amuser."

"On essaie toujours d'être performant mais ce sont mes quatre dernières courses, donc je ne veux pas rentrer chez moi avec de mauvais souvenirs, en étant triste", a-t-il résumé. "Évidemment, je vais essayer d'être aussi performant que possible mais aussi de m'amuser parce que je roulerai à nouveau à Jerez, ça ne fait aucun doute, peut-être que je roulerai au Mugello, mais ça sera difficile de rouler à nouveau à Phillip Island les prochaines années. Je vais essayer de m'en souvenir."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró partage ce dernier chapitre de sa carrière avec Jorge Martín, qui va lui succéder chez Aprilia l'an prochain. Très proches, les deux hommes vivent des moments très différents puisque le pilote Pramac est actuellement en lutte pour le titre. En Australie, ils ont décidé de séjourner au même endroit afin de s'éloigner de la pression et sur ce plan, Espargaró sent que son compatriote a fait de gros progrès.

"L'an dernier, il était clairement assez nerveux. On essaie d'apprendre en tant qu'humains et il a pris l'expérience de la saison dernière. Il a essayé de prendre plus de plaisir. Par exemple, cette année en Australie, il partage une maison avec moi, avec sa copine, donc on essaie de ne pas être totalement, totalement concentrés. Je pense que l'an dernier, il a peut-être essayé de trop faire le travail, et parfois, c'est moins bien. Cette année, je vois qu'il s'amuse beaucoup plus, il est plus détendu. J'espère qu'il y parviendra."

Une fin de saison réussie permettrait à Martín d'arriver chez Aprilia en champion du monde, alors que la marque de Noale est à la peine depuis plusieurs courses. Espargaró espère néanmoins une éclaircie pour ses dernières courses sur la RS-GP : "Avec Aprilia, on a essayé de faire un brainstrom, de changer les choses pour être performants dans nos quatre dernières courses ensemble."

Espargaró avait néanmoins souffert en Australie l'an passé et craint qu'aucune amélioration n'ait été apportée à sa machine en un an : "On n'a pas progressé au niveau de l'adhérence, en fait c'est pire que l'an dernier donc il faudra voir. Un élément qui peut pas mal changer les choses, c'est le nouvel asphalte, ça peut complètement renverser la situation. ll faudra voir."

"Concernant les prévisions, ça semble super venteux et froid", a précisé Espargaró. "Un week-end australien typique !"