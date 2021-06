Auteur d'une petite erreur, Quartararo veut se rattraper en course

Dans un week-end dominé par les pilotes Yamaha, leaders de toutes les séances disputées, les qualifications ont sans surprise tourné à un duel entre Maverick Viñales et Fabio Quartararo à Assen. De retour au premier plan une semaine après un GP d'Allemagne désastreux, Viñales a signé sa première pole de la saison, Fabio Quartararo devant se contenter de la deuxième place, à seulement 0"071 du pilote espagnol.

Aucun des deux n'a été en mesure d'améliorer son chrono dans sa dernière tentative mais Quartararo a peut-être laissé filer sa chance de signer sa sixième pole de la saison avec une petite erreur : "Dans le dernier tour, j'ai légèrement dépassé la limite et j'ai un peu bloqué l'arrière", a expliqué le Français en conférence de presse, sans afficher de véritable regret : "C'était une petite erreur mais j'ai perdu deux dixièmes et demi. C'est comme ça, on est à la limite en qualifications."

Depuis le début des essais, la seule séance dans laquelle Quartararo a battu Viñales a été la quatrième, disputée juste avant les qualifications et destinée à préparer la course. Le leader du championnat a montré un rythme impressionnant mais ne veut pas s'enflammer après avoir été dans une situation similaire au Grand Prix de Catalogne sans pouvoir finalement rester dans la roue de Miguel Oliveira le lendemain.

"On a un très bon rythme mais à Barcelone c'était la même chose, j'avais un rythme incroyable mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le rythme est très important mais pour moi, un exemple clair a été Johann [Zarco] à Barcelone : il n'a eu aucun rythme tout le week-end et il a failli gagner. Je pense que le rythme n'est pas si important. Il faut avoir de bonnes sensations sur la moto pendant de nombreux tours mais tout peut arriver en course."

Quartararo estime même que de nombreux pilotes auront leurs chances ce dimanche : "En regardant Pecco [Bagnaia, troisième sur la grille], par le passé il a toujours été très bon avec les pneus. Je pense qu'il sera là, les pilotes Suzuki aussi. Miguel [Oliveira] est toujours très bon le dimanche. Je pense que c'est dur de savoir qui sera le principal rival mais tout le monde est très proche. On verra mais j'espère que ça ne sera pas trop de pilotes."

Quartararo espère un duel "intelligent" avec Viñales

Tout porte malgré tout à croire que ce Grand Prix des Pays-Bas tournera à un duel entre les pilotes Yamaha. Les deux représentants d'Iwata ne sont plus véritablement dans la même lutte au championnat, Quartararo ayant un avantage de 56 points sur son coéquipier, mais tout en admettant qu'il ne prendra pas des risques inconsidérés, le natif de Nice assure qu'il n'a pas l'intention d'assurer la deuxième place pour se contenter de prendre des points à ses principaux poursuivants.

"Je pense qu'on doit être intelligents avec Maverick, parce que sur le papier, c'est vrai qu'on a un très bon rythme. Si on doit jouer comme ça, je pense qu'il faudra être intelligents dans le premier tour, mais ça dépend. Je me sens bien pour jouer la victoire, ce n'est pas parce que mes principaux rivaux sont derrière que je dois être prudent. Pour moi, on est au début du championnat, on n'est pas encore à la moitié, donc si j'ai une chance de gagner, j'essaierai de la saisir. Si je vois que je suis trop à la limite, je ne suis pas idiot et je ne ferai pas d'erreur, ou j'essaierai de ne pas en faire ! Ça dépend de la situation mais je sens que je peux me battre pour ça."

Le nouvel asphalte posé à Assen permet aux pilotes d'avoir un bon niveau de grip quel que soit le type de gomme utilisé et Quartararo ignore encore quelle sera sa sélection pour la course : "Dans l'ensemble, je n'ai pas eu de bonnes sensations avec le pneu tendre ce week-end. Mais en EL4 je me sentais vraiment bien avec le medium à l'arrière, et avec le dur aussi. J'ai un bon rythme, je me sens bien. Dans le premier run en medium, j'ai un peu trop préservé le pneu arrière. Je pense que le medium a un potentiel légèrement meilleur mais le dur fonctionne bien. On verra dans le warm-up mais je pense qu'on peut faire la course avec les deux pneus."

