Miller fustige les "idiots" qui créent des problèmes de trafic

Différents incidents en Moto3 et en MotoGP ont marqué la journée à Assen. Dans la matinée, la troisième séance d'essais libres du Moto3 s'est conclue sur un gros accident impliquant Pedro Acosta, Riccardo Rossi, Stefano Nepa et Ryusei Yamanaka à la sortie de la dernière chicane. Acosta a chuté au milieu de la piste et Rossi n'a pas pu l'éviter, chutant à son tour, aucune blessure sérieuse n'étant à déplorer même si le premier souffre d'un traumatisme thoracique qui l'a empêché de rouler en qualifications, et que le second a mis du temps à se relever.

Lors des qualifications du MotoGP, ce sont les tactiques de certains pilotes pour prendre une roue en Q1, quitte à rester au ralenti sur la piste en attendant de pouvoir trouver une aspiration, qui ont été remarquées. Des scènes déjà vues il y a une semaine au Sachsenring et qui avaient mené à une pénalité pour Enea Bastianini.

Le sujet du trafic a été évoqué en Commission de sécurité à Assen et Jack Miller s'agace que ces incidents se soit reproduits ce samedi. Estimant que les pilotes impliqués dans ces situations "savent à 100%" qu'ils sont sous le feu des critiques, le pilote Ducati pointe sans les nommer des récidivistes donnant selon lui un très mauvais exemple à la jeune génération et ne comprend pas pourquoi ces manœuvres sont sanctionnées en Moto3, des pilotes étant souvent pénalisés par un départ depuis la voie des stands, mais pas en MotoGP.

"J'ai dit très clairement ce que je pensais de ça à la Commission de sécurité", a pesté Miller après les qualifications. "Certains pilotes qui sont tout le temps impliqués dans ces situations ont essayé de se défendre en disant que ce n'est pas dangereux et qu'ils font attention, des choses comme ça. J'ai dit clairement qu'il y a un double standard. Comment juger les jeunes qui font ça quand on le fait soi-même en disant 'Non, ça va, je fais attention' ? On ne voit pas les autres motos arriver, on ne sait pas."

"Pour moi, on ne devrait pas avoir ce système de pénalité. C'est le MotoGP. Ces idiots devraient réussir à faire un tour seul. Ils ne devraient pas s'arrêter, ils ne devraient pas rester sur la trajectoire. J'ai failli percuter [Jorge] Martín ce matin en EL3, il était arrêté au virage 6, le virage le plus rapide de la piste. Ils le font et ensuite ils ont le culot de se justifier, mais ils sont les premiers à le faire et quand les jeunes le font ils disent que ça donne une mauvaise image."

"Je ne comprends vraiment pas ce double standard, c'est une connerie. C'est comme le règlement du drapeau jaune, on n'a des soucis que si on tombe pendant un drapeau jaune. Il y a un double standard, on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes entre la sécurité et la compétitivité."

Miller espère se mesurer aux pilotes Yamaha

C'est depuis son garage que Jack Miller a suivi cette Q1 puisqu'il était directement qualifié pour la deuxième partie des qualifications. Contraint de ralentir en raison du drapeau jaune provoqué par la chute d'Álex Rins, l'Australien n'a signé que le huitième temps, n'étant que le troisième meilleur représentant de Ducati après Pecco Bagnaia et Johann Zarco. Maverick Viñales et Fabio Quartararo, dominateurs de toutes les séances disputées ce week-end, semblent au-dessus du lot mais Miller espère déjouer les pronostics.

"Fabio semble assez fort. On verra pour l'autre. Il était bon dernier la semaine dernière et tout à coup il est devant ce week-end, donc c'est bien. Je pense qu'ils montrent que la moto a un gros potentiel. C'est une piste parfaite pour eux, ça s'enchaîne, ils conservent leur vitesse. Ça fonctionnera bien [pour eux] ici. On verra. Comme on l'a vu dans toutes les courses cette année, sur le papier on croit qu'ils vont gagner facilement mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à le faire en course. En tout cas c'est ce que j'espère !"

"On verra si on pourra le faire. On verra si Pecco pourra prendre un bon départ, ce qui devrait être possible depuis la première ligne, et Johann est en deuxième ligne. On devrait tous être en mesure de prendre un départ acceptable et de les troubler au début. J'espère que ça nous donnera une chance en fin de course, mais on verra."

