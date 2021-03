Quartararo a "perdu beaucoup" de performance depuis les tests

Fabio Quartararo a assuré l'essentiel ce vendredi à Losail, son troisième temps en EL2, entre trois pilotes Ducati, lui garantissant probablement sa place en Q2 puisque des conditions moins favorables rendront toute amélioration difficile en EL3. Le Français n'est pourtant pas totalement satisfait de sa journée. Très à l'aise dans le quatrième secteur au cours des tests qui se sont conclus sur ce même circuit il y a deux semaines, Quartararo n'a pas pu retrouver un si bon rythme ce vendredi, ce qui l'inquiète dans la lutte face à Ducati.

"Les conditions n'étaient pas comme lors des tests", a expliqué le pilote Yamaha. "Pour moi, le dernier secteur était étrange, parce que pendant les tests, j'étais très rapide, et on a perdu beaucoup. On ne peut pas garder beaucoup de vitesse [en courbe] et avoir une bonne sortie. On doit se mettre au niveau des motos rouges. On n'a pas cette puissance et cette vitesse de pointe, donc on perd pas mal de temps dans le dernier secteur, et ça signifie qu'on doit y progresser."

Le gel du développement des moteurs imposé cet hiver n'a pas permis à Yamaha de gagner en puissance, une faiblesse qui pourrait coûter cher face aux Ducati dans la longue ligne droite de Losail, qui représente une part importante de ce quatrième secteur. Conscient qu'il sera impossible de trouver des gains en vitesse de pointe à court terme, Quartararo préfère se concentrer sur d'autres éléments importants dans la performance, à l'image de l'adhérence qui lui fait pour le moment défaut dans la dernière portion du tracé.

"Je pense que ce n'est pas nécessaire de le redire, on sait qu'on n'a pas la meilleure vitesse de pointe. Je vais essayer de trouver une solution avec l'équipe afin de progresser dans ce dernier secteur. Je vais essayer de bloquer tout le monde en ligne droite, pour arriver dans la meilleure position possible au premier virage. Ensuite, on verra, ce ne sont que les EL2, on a [encore] les EL3 et les EL4. J'espère qu'on pourra trouver plus de grip dans le dernier secteur. Ensuite, on verra. On sait qu'on est au Qatar et que cette ligne droite est difficile pour nous, mais plus on y pense, plus on se dit que c'est un problème. On sait que c'est un point faible, mais c'est tout, rien de plus."

Quartararo s'inquiète surtout du départ, un mauvais envol pouvant être synonyme de dégringolade dans le classement. Son équipier Maverick Viñales a beaucoup travaillé sur cet aspect au cours des tests de Losail mais El Diablo estime que la Yamaha a encore des problèmes dans cet exercice : "Tous les pilotes Yamaha veulent faire fonctionner le système à l'avant. J'ai l'impression que c'est très facile de faire une erreur avec la Yamaha au départ, et c'est très dur qu'il soit bon. Et même quand on fait un départ parfait, il est vraiment très lent par rapport à ceux des autres. Donc on doit améliorer ça, parce que c'est une chose très importante pour nous, mais on fera de notre mieux."

"C'est un point faible qui peut être résolu très rapidement. J'espère que Yamaha pourra faire quelque chose très rapidement pour améliorer ça, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si compliqué. Tout le monde l'a et j'ai vu que les Suzuki sont vraiment très rapides, avec leur système à l'arrière. J'espère qu'ils vont apporter quelque chose le plus vite possible."

La suite du week-end pourrait également être perturbé par le vent, peu présent ce vendredi mais qui avait poussé les équipes à renoncer à la dernière journée des tests de Losail. Quartararo estime que ces mauvaises conditions météo pourraient indirectement favoriser la Yamaha, car les nombreux appendices aérodynamiques de la Ducati pourraient la rendre plus sensibles aux rafales que la M1.

"J'ai vu qu'il y aura du vent dimanche, mais je ne sais pas pour demain. On va faire de notre mieux. Je pense que ce ne sera pas facile pour la Ducati, avec toutes ses ailettes. Ce ne sera facile pour personne, mais je crois qu'on a les plus petites ailettes du plateau, donc malgré les difficultés que cela peut poser, je ne pense pas que nous sommes ceux pour qui ce sera le pire."

partages