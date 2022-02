Quartararo : "Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir plus de pression"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo s'apprête à entamer sa quatrième saison dans la catégorie reine avec la maturité évidente que lui ont apporté ces trois dernières années, mais aussi un statut nouveau grâce au titre remporté il y a quelques mois. Cet accomplissement, le jeune pilote français l'a peu à peu intégré au fil des semaines, assurant ne pas avoir pour autant perdu sa concentration durant la pause hivernale.

"Je réalise beaucoup plus le titre maintenant que quand je l'ai gagné à Misano. Je suis super concentré et déterminé à travailler sur 2022, mais les sensations de l'année dernière m'apportent beaucoup de motivation", décrit Quartararo.

"Ça a été une pause hivernale différente, avec beaucoup d'événements après le titre en 2021. Pour moi, ça a été génial, parce que j'ai pu bien le fêter avec mon team, ma famille et mes amis, mais honnêtement je n'ai jamais cessé de m'entraîner. Je n'ai jamais pris plus de trois jours de pause, je me suis toujours beaucoup entraîné. J'ai la motivation pour essayer de réaliser la même chose pour 2022. 2021 m'aide beaucoup à croire encore plus en moi, à être très confiant, ça a donc été une pause hivernale très positive, je suis super prêt et je veux commencer dès que possible."

Plus confiant après cette victoire au championnat, Fabio Quartararo refuse cependant d'afficher trop de signes extérieurs de ce sacre et de voir la saison 2022 comme celle de la défense de son titre. "Non, parce que je n'ai rien, comme l'année dernière", affirme-t-il. "L'année dernière aussi, j'ai entendu 'Ah, tu as fait une saison incroyable en 2020', et aussi pour Mir qui a fait une super saison en 2020, mais 2021 c'était complètement nouveau, et 2022 aussi c'est complètement nouveau."

Il a beau avoir écrit une page d'Histoire en devenant le premier Français titré dans la catégorie reine, mais aussi soulagé Yamaha en ramenant la couronne pour la première fois en six ans, pour lui les compteurs sont désormais remis à zéro. "C'est un tout nouveau championnat, tout le monde a zéro point à l'heure actuelle. Je n'ai pas le championnat de l'année dernière à l'esprit, c'est juste un super souvenir", décrit-il.

"Je me lance le même défi que l'année dernière, comme si je n'étais pas champion. Mon objectif aujourd'hui est le même que celui que j'avais quand j'ai commencé l'année dernière. Je ne dis pas que je veux être Champion du monde. Bien sûr, c'est l'objectif à long terme, mais l'objectif à court terme c'est d'obtenir des podiums et de gagner des courses car, sans cela, on ne peut pas être Champion du monde. C'est donc la première étape pour être champion, se battre pour les victoires et les podiums."

En abordant le nouveau championnat libéré de ce bagage, Fabio Quartararo peut espérer se concentrer sur l'essentiel, à savoir battre ceux qui émergeront comme les favoris après les essais de pré-saison. Lui réfute l'idée même d'être vu différemment qu'il l'était avant de remporter le titre 2021. "Je ne vois pas pourquoi le champion devrait avoir plus de pression. J'ai moins de pression car j'ai réalisé mon rêve, or la plupart des pilotes ne peuvent pas réaliser ce rêve de devenir Champion du MotoGP. Franchement, je ressens moins de pression."

Des attentes élevées de la part de Yamaha

Loin de voir dans cette approche un quelconque détachement de son pilote, Lin Jarvis perçoit la solidité de Fabio Quartararo comme un atout supplémentaire après l'accomplissement que représente déjà son premier titre.

"Fabio a commencé la saison dernière de manière explosive. Il a remporté la deuxième course de l'année, puis la troisième, et il a vraiment été en mission tout au long de l'année. Je pense que nous avons vraiment vu le meilleur de Fabio l'année dernière. Il a gagné cinq courses au total au cours de l'année, mais plus que ces victoires, c'est la régularité qui est vraiment super importante si on veut gagner le championnat."

"Je pense que Fabio va commencer cette année avec un poids en moins sur ses épaules", estime le patron du programme. "Gagner un premier titre c'est vraiment important pour n'importe quel pilote, mais une fois qu'on l'a, c'est fait, on sait qu'on peut le faire et on doit alors le refaire. Mais le refaire, ce n'est pas facile car le niveau de compétitivité en MotoGP est très, très élevé. Je ne vois cependant pas Fabio comme un pilote qui porte beaucoup de pression. Il s'amuse, il prend du plaisir, il est rapide, il travaille bien avec la moto et son équipe, alors j'ai des attentes élevées cette année aussi pour Fabio."

