L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

Au cœur d'un test dominé par Ducati, cette semaine en Malaisie, le meilleur temps établi mardi par Joan Mir a eu des allures d'événement. Honda est tout autant au sommet de la vague que sa rivale Yamaha est au fond du trou. Quand l'une des deux marques japonaises du championnat fait face au départ attendu de sa star et se heurte aux problèmes de jeunesse de son nouveau moteur, l'autre poursuit sur sa solide lancée de l'an dernier.

Honda a déjà obtenu, grâce à ses résultats de 2025, de sortir du dernier groupe de concessions. Elle profitera donc de moins de libertés pour affronter cette dernière saison du cycle réglementaire actuel, mais entend capitaliser sur le travail abattu sous ce régime pour confirmer sa progression. Après les deux podiums décrochés à l'automne dernier, l'objectif à présent est de se hisser jusqu'à la plus haute marche, en tout cas à la régulière et de manière stable.

Le constructeur à l'aile dorée a en effet remporté une victoire l'an dernier, lors du GP de France dont Johann Zarco a été le héros, mais dans des conditions météo très singulières. Le succès précédent de la marque était celui du GP des Amériques 2023, avec un coup de maître signé Álex Rins. Pour ce qui est des victoires plus régulières, il faut remonter à 2021, avec les dernières courses remportées par Marc Márquez sur la RC213V.

Généralement très pondéré dans les ambitions qu'il exprime, Alberto Puig était particulièrement enthousiaste à l'issue de ce premier test de l'année. La RC213V montre, selon lui, des gains s'inscrivant dans la continuité naturelle de l'an dernier et renforçant toujours plus le package d'ensemble.

"Nous sommes très satisfaits car nous avons beaucoup progressé sur la moto", s'est réjoui le team manager de l'équipe d'usine Honda au micro du site officiel du MotoGP.

"Nous avons travaillé sur beaucoup de petits détails jusqu'à en arriver à un bon résultat final. Ça n'a pas été une révolution sur la moto, mais une amélioration dans les domaines où nous savions exactement que nous devions progresser. Pas énorme, mais de petites choses qui font que c'est assez net sur le résultat final. La moto fonctionne bien, nous sommes plus satisfaits de la performance moteur, la moto en elle-même est meilleure, plus légère."

Joan Mir (Honda HRC) Photo de : Icon Sportswire via Getty Images

Malgré ce bon bilan d'ensemble, les pilotes et notamment Joan Mir ont alerté sur le retard toujours notable que connaît Honda. Sur le tour qualifs, elle est apparue comme la troisième marque de ce test, avec un meilleur temps de 1'56"874, à 0"472 de la référence établie par Ducati et 0"348 d'Aprilia – ni KTM ni Yamaha ne sont descendues sous la barre des 1'57. En termes de rythme de course, Honda est en revanche légèrement devancée par Aprilia et KTM, et largement dominée par Ducati comme l'est le reste du plateau.

L'ampleur réelle des progrès accomplis s'éclaircira lorsque l'on passera véritablement en mode compétition et que tout le monde dévoilera son jeu. Surtout, il sera important de comprendre si la RC213V a enfin résolu le problème de grip arrière qui pénalise ses pilotes depuis plusieurs années.

Au micro de DAZN, Alberto Puig n'a pas éludé le sujet : "Nous sommes satisfaits car nous avons constaté une nette amélioration dans tous les domaines, ou presque. C'est très positif. Évidemment, nous allons dresser les conclusions de ces tests, mais nous éliminons de plus en plus les problèmes que nous avions et nous nous rapprochons d'une moto plus compétitive."

"Nous sommes satisfaits et le plus important, c'est que les pilotes le soient. L'objectif est de gagner le plus vite possible, clairement", a ajouté Alberto Puig pour le site officiel, avant de détailler à DAZN, avec un peu plus de nuance : "Il faut essayer de viser des places parmi les six ou sept premiers de façon régulière, ce serait bien. Et se battre pour les podiums, être dans le groupe de tête. Après, évidemment, pour les courses et le championnat, les pilotes eux-mêmes vous ramènent à la réalité, mais ce serait l'objectif."

Avec Rubén Carballo Rosa

Lire aussi : MotoGP Yamaha avait calculé la limite kilométrique de ses moteurs à Sepang