Pour Honda et Pol Espargaró, "l'intention est de continuer" ensemble

Pol Espargaró entame sa deuxième saison avec l'équipe Repsol Honda, qu'il a rejoint en 2021 après quatre ans chez KTM. Le contrat entre le pilote espagnol et l'équipe factory japonaise expire à la fin de cette année, et jusqu'à présent, selon les informations de Motorsport.com, aucune négociation n'a été entamée pour une hypothétique prolongation.

Le plus jeune des frères Espargaró a été un acteur majeur du marché des pilotes en 2020. Son transfert chez Honda a été dévoilé avant le début de sa dernière saison avec KTM. De transfert, il n'est pour le moment pas question alors que l'éventualité d'un second contrat avec HRC se pose.

"La situation est très simple, nous avons toujours la pleine confiance de l'équipe, surtout avec le rôle que Pol a joué à la fin de la saison dernière, lors des trois dernières courses", a expliqué Homer Bosch, le manager du pilote, à Motorsport.com.

"Malheureusement [la dernière course à] Valence ne s'est pas terminée comme nous l'avions prévu, je pense qu'il aurait fait un très bon résultat, tout comme à Portimão, s'il n'y avait pas eu le drapeau rouge, et nous sortions d'un podium [au GP d'Émilie-Romagne], donc les sensations en fin de saison étaient idéales."

"À partir de là, l'équipe nous a indiqué qu'elle avait pleinement confiance en Pol, qu'elle allait lui apporter tout son soutien, que nous allions commencer la saison et que l'objectif de Honda est que les pilotes qu'ils ont aujourd'hui sont ceux qui peuvent être performants."

Cependant, ces dernières semaines, des rumeurs ont fait état de l'intérêt de la marque pour des pilotes tels que Fabio Quartararo et, surtout, Joan Mir. "Nous avons pu lire certaines rumeurs, mais la réalité est que nous n'avons aucune information à ce sujet, personne ne nous a rien dit, donc ce sont des questions que d'autres managers peuvent utiliser comme stratégie", prévient-il.

Parlant au nom de son pilote, le manager assure que la motivation d'Espargaró est de continuer à courir avec Honda. "De notre côté, l'objectif est clair : Pol veut être sur cette moto pour gagner et nous espérons que la Honda sera une moto pour être à l'avant. Si nous voyons aussi que, par bonheur, Marc Márquez se rétablit bien, ce que nous souhaitons tous, [...] tant mieux".

Pour Espargaró, le fait que Márquez soit rétabli et au mieux de sa forme est une bonne nouvelle. "Absolument, Pol veut gagner avec Marc sur la piste et son souhait est de pouvoir rivaliser et se battre avec lui lors des courses. Marc connaît très bien cette moto et plus il va vite, plus Pol va s'améliorer", a-t-il déclaré.

"L'intention des deux parties est de continuer"

Pol Espargaró, Repsol Honda Team

Bien que l'intention d'Espargaró de rester avec Honda soit claire, les négociations n'ont semble-t-il pas commencé. "Nous n'avons pas encore parlé d'une prolongation", a déclaré Bosch. "Je pense que cela n'a pas de sens de le faire, non seulement dans notre cas, mais dans toute équipe en général. Nous devons débuter la saison, voir ce que donnent huit pilotes Ducati sur la piste, voir comment se comporte la Honda et, à partir de là, nous pourrons commencer à y penser."

Contrairement aux autres années, le marché des transferts parait au point mort à ce stade de l'année. "Si on lit les déclarations de certains managers, on aurait pu dire qu'avant le début de la pré-saison, il y aurait déjà eu des signatures de pilotes, mais je ne vois rien pour le moment. Je pense qu'ils vont attendre les trois ou quatre premières courses et quand nous arriverons en Europe, ils mettront la main à la pâte. Avant cela, j'en doute beaucoup, peut-être que certaines équipes voudront sécuriser leur pilote, mais il faudra voir."

"De notre côté et du côté de l'équipe, l'intention est de continuer, mais à partir de là, beaucoup de choses peuvent arriver, évidemment, rien n'est écrit dans la vie. En fonction du début de saison et du déroulement des premières courses, nous prendrons des décisions. Mais si vous me demandez aujourd'hui, l'intention des deux parties est de continuer. Il ne serait pas logique de changer un pilote qui commence à avoir de bons résultats sur une moto."

"Avec le rétablissement de Marc, l'équipe est maintenant dans un état d'esprit positif. Il est plus logique de continuer dans cette voie que d'essayer quelque chose de nouveau dont on ne sait pas comment cela va fonctionner. La Honda nécessite un processus d'adaptation que Pol n'avait pas, et que tout nouveau pilote doit subir."