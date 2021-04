Martín, poleman humble : "Mon objectif n'est pas de gagner"

Jorge Martín a créé la sensation en décrochant sa première pole position en MotoGP, ce soir à Losail. Si on le savait rapide, comme il l'avait notamment démontré vendredi en se classant cinquième avec, déjà, un time attack parfaitement mené, son chrono de 1'53"106 a pris tout le monde par surprise à la fin des qualifications, lui garantissant une pole nette avec un dixième et demi d'avance sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Johann Zarco.

Malgré cette démonstration de force, le jeune pilote espagnol tient à rappeler qu'il n'en est qu'à son deuxième Grand Prix dans la catégorie reine et que son statut de rookie lui impose l'humilité. "Il est clair que mon objectif n'est pas de gagner", assure-t-il. "Mon objectif est d'apprendre, d'être concentré, d'essayer de garder le même rythme pendant toute la course, de ne pas faire d'erreurs. Et j'espère qu'à la mi-course je pourrai avoir de bons pneus pour me battre pour le top 6, ce serait très bien."

Déjà auteur la semaine dernière d'un départ canon qui l'avait propulsé dans le groupe de tête, le pilote Pramac était ensuite rentré dans le rang, apprenant à ses dépens les délicatesses de la gestion des gommes Michelin, qu'il découvre. C'est ce qui le pousse à la prudence ce week-end également. "Ce n'est que samedi, la partie difficile ce sera demain. À la dernière course, j'ai beaucoup appris de la part de tous les pilotes. Je pense que la gestion des pneus est le point sur lequel je dois travailler, sur lequel je dois me concentrer. Je crois qu'on a fait du très bon travail pour progresser dans ce domaine."

"Demain c'est le moment d'être rookie ! Je n'ai pas la pression, ni même encore le potentiel pour gagner", affirme-t-il en toute sérénité. "On a progressé en EL4, mais je suis à peut-être quatre dixièmes [des plus rapides] donc c'est impossible de penser à la victoire. Bien sûr, tout peut arriver en course, mais il faudrait que six ou sept pilotes tombent pour que je gagne. Ça n'est clairement pas ce que je veux. Je veux les battre quand je serai prêt. Demain, ce n'est pas le moment, demain c'est le moment d'être rookie."

"[Il faudra] prendre un bon départ, essayer de gérer les pneus pour qu'ils soient bons en fin de course. Quand ils me dépasseront − parce qu'il est certain qu'ils vont me dépasser − je vais essayer de les suivre, essayer d'apprendre. Peut-être qu'ils prennent des trajectoires différentes, alors si je peux améliorer mes trajectoires pendant la course, je le ferai", explique-t-il. "L'objectif est juste d'apprendre auprès des autres pilotes. Je suis encore rookie, j'ai besoin de faire des tours. Je ne connais la moto que depuis trois semaines. [...] Demain, il est certain que je vais apprendre de Johann, Maverick [Viñales], Mir, Rins, Quartararo… Je vais juste essayer de les suivre et de prendre d'eux de petites choses qui à la fin font beaucoup."

Cette pole position ravit en tout cas le pilote madrilène, qui en avait déjà obtenu 21 au cours de sa carrière en Grand Prix, et notamment en Moto3 dont il a été Champion du monde en 2018. Mais pour ces qualifications également, il nourrissait des ambitions bien plus modestes. "Aujourd'hui, mon objectif était d'être sur l'une des trois premières lignes. Un top 9 aurait été bien parce qu'après le super départ que j'ai pris le week-end dernier je pensais que ce serait très bien", explique-t-il.

"Hier je me suis senti assez en confiance avec la moto, mais aujourd'hui c'était un peu différent à cause du vent. On n'a pas roulé en EL3 parce qu'on ne voulait pas créer de confusion dans les réglages à cause du vent. Les EL4 se sont bien passés, je me suis senti super bien, et je me suis dit que j'étais prêt pour les qualifs. Ensuite, dans mon premier run de qualifs ça n'était pas trop mal parce que j'étais premier, et j'ai alors dit à mon chef mécano que je pensais pouvoir encore gagner trois dixièmes, mais pas être en pole ! Dans mon dernier tour, j'étais à la limite."

"Le MotoGP, c'est un autre niveau. Il y a ici les meilleurs pilotes au monde, alors être premier c'est incroyable. On peine à y croire, et ce n'est que ma deuxième course ! Je sais que je suis un pilote rapide et je pensais que pendant la saison j'arriverais peut-être à faire des poles, mais pas aujourd'hui !" admet-il. "Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile de piloter une MotoGP. Il est clair qu'au début, on sent que tout est nouveau et c'est difficile, mais on peut pousser à un autre niveau parce que les pneus, la puissance, les freins, la boîte de vitesses, tout est nouveau."

"Dans mon tour, je me suis senti plutôt bien. Peut-être que l'avant était un peu usé par rapport au premier tour alors qu'on pousse un peu, et c'est la raison pour laquelle je me suis senti à la limite, mais je n'ai pas fait de choses dingues et la moto est très stable. La moto est géniale, c'est super d'être ici !" se réjouit-il. "Je pense avoir fait un travail très solide. Chaque jour j'ai progressé et c'est ce dont je suis content. Être en pole pour ma deuxième course MotoGP, c'est incroyable. Je remercie ma famille pour ma carrière et aussi mon équipe. Ça fait un mois que je suis là et je me sens déjà chez moi."

