Marc Márquez a mûri et s'est "réinventé" avec les blessures

Marc Márquez n'est plus le pilote dominateur qu'il était il y a deux ans. La blessure de l'été 2020, les quatre opérations qui ont suivi et l'ont contraint à plusieurs absences, des épisodes de diplopie mais aussi les difficultés de Honda l'ont fait chuter de son piédestal, même si les trois succès conquis l'an passé et la pole au GP du Japon a montré que le talent restait intact.

Désormais débarrassé des problèmes directement liés à son humérus, Márquez entend bien retrouver sa condition physique et par la même occasion le sommet du MotoGP mais il le sait, il n'est plus tout à fait l'homme qu'il était il y a trois ans. Les différentes épreuves traversées l'ont fait évoluer mais l'Espagnol ne s'en plaint pas, jugeant de telles transformations inévitables et enrichissantes.

"On gagne en maturité dans la difficulté", a résumé Márquez dans une interview réalisée par son sponsor Estrella Galicia. "Et quand il y a une blessure qui ne dure pas quelques mois mais quelques années, c'est là qu'on doit se réinventer ou résister à l'envie de jeter l'éponge. Ça fait gagner en maturité et en expérience."

"Pendant cette période, je suis allé vivre à Madrid et j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie parce que la vie de tout le monde, pas seulement des sportifs, évolue. Je suis devenu pilote professionnel à 15 ans, et à 20 ans j'étais en Championnat du monde de MotoGP. On évolue au fil des ans et on a peut-être une mentalité différente dans sa vingtaine et dans sa trentaine, comme tout le monde. C'est là qu'il faut prendre les bonnes décisions et, avant tout, déterminer les priorités."

"En l'occurrence, ma priorité est la même que quand je suis arrivé en Championnat du monde. C'est un sport, une compétition, et seul le résultat compte."

Une nouvelle ville pour une nouvelle vie

Marc Márquez pendant son entraînement physique

Signe du changement de vie de Marc Márquez, il a quitté sa Catalogne natale pour la capitale espagnole, Madrid, afin de se rapprocher de ses médecins. Et même si l'évolution positive de son bras lui permet de solliciter son équipe médicale de moins en moins souvent, il apprécie son nouveau lieu de vie et a retrouvé des routines familières dans sa préparation physique.

"J'ai décidé de déménager à Madrid pour deux raisons principales. La première est que j'ai eu ma troisième opération à Madrid. Ce n'est plus trop le cas, mais quand mon bras n'allait pas bien et que nous avions vu que l'os avait pivoté, je passais beaucoup d'examens, c'était très inconfortable et j'essayais de garder les choses sous contrôle pour éviter une tendinite, donc je venais beaucoup [à Madrid]. J'ai aussi passé deux ans avec une blessure chez moi et je sentais que j'avais besoin de changement."

"Mon mode de vie n'a pas du tout changé parce que je ne suis pas en centre-ville, ça me va d'être en banlieue pour faire du vélo, de la moto et m'entraîner. Je m'en sors bien pour le moment et je ne veux rien changer. Il faut garder le même rythme de vie mais j'ai réalisé que j'avais gagné du temps, des heures dans le train avec les événements et les engagements. Mais le plus important, c'est que ma vie quotidienne, dans mon entraînement, n'est pas du tout affectée."

Márquez a trouvé un certain équilibre en se dégageant des moments loin de la compétition et surtout, le #93 estime avoir créé un cadre épanouissant tant pour sa vie personnelle que pour ses performances sur sa moto : "Évidemment, de temps en temps, le week-end ou même pendant la semaine, je vais dîner ou prendre un verre. Je vais voir Rafa Nadal, ce que je ne faisais jamais avant ; maintenant il est à une demi-heure de chez moi, je peux aller le voir et déconnecter un peu."

"Tout ça, c'est positif parce qu'au final, je ne pense pas à la moto 24 heures sur 24. Il y a des jours de repos où il faut déconnecter et c'est également positif pour moi. Ce qui est important, c'est que je suis heureux. Si on est heureux dans sa vie personnelle, la vie professionnelle s'améliore. On entre dans un cercle vertueux avec lequel, si ça va professionnellement, ça veut mieux personnellement et ça mène à un état d'esprit positif."