Miller agacé par "un risque inutile" de Quartararo

Fabio Quartararo a renoué avec le podium à Mandalika, au terme d'une course effrénée sous la pluie et retardée de plus d'une heure. Souvent peu à l'aise dans ces conditions, il a surpris en affichant un gros rythme, notamment sur la fin de course, et a su tenir tête aux pilotes réputés performants sous la pluie que sont Johann Zarco et Jack Miller.

Toutefois, ce dernier n'a pas apprécié une manœuvre du Champion du monde en titre survenue à l'entame du deuxième tour de course. En le doublant au bout de la ligne droite, l'Australien a légèrement élargi sa trajectoire et laissé une opportunité au Français qui a tenté de répliquer. Tous deux se sont touchés et le pilote Ducati a eu le dernier mot.

"Ce n’était pas une bagarre", a-t-il lâché. "Je l’ai juste doublé et il a décidé de placer sa moto à côté de ma jambe, presque aussi clairement qu’il l’a fait avec Johann [en fin de course]. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, quand quelqu’un vous double, d’accélérer immédiatement devant son pneu avant. Je serai plutôt content d’en parler avec lui parce que ce n’est pas la première fois, et nous l’avons aussi vu avec Johann."

"Ok vous pouvez doubler, mais ça ne veut pas dire que vous ouvrez les gaz et que vous vous mettez sur mon pneu avant, [dans ce cas] je vais tomber. Je ne pense pas que ce soit juste, et il a roulé sur le côté de ma combinaison. J’avais clairement un meilleur rythme à ce moment-là. J’étais revenu depuis la neuvième place sur la grille, il était en pole et j’étais plus rapide que lui. Me donner un coup dans la jambe était juste un risque inutile à ce moment-là, c’est tout."

Sincèrement, je m'en fous un petit peu. Moi j'ai fait ma course, j'ai fait un dépassement. Fabio Quartararo

Quartararo peine à comprendre l'agacement du pilote Ducati : "Je n'ai pas vraiment écouté ce qu'il a dit mais je sais qu'il se plaignait un peu que je l'aie touché", a-t-il précisé sur Canal+. "Sincèrement, je m'en fous un petit peu. Moi j'ai fait ma course, j'ai fait un dépassement. C'était une petite touchette et je ne pense pas que c'était agressif. S'il me l'avait fait, je pense que je n'aurais rien dit. Je pense que c'est parce qu'il a fini hors du podium qu'il était un petit peu énervé."

"Je n'ai pas fait une manœuvre étrange comme si je l'avais attaqué très agressivement", a ajouté Quartararo en conférence de presse. "Il m'a juste doublé au premier virage, j'ai vu qu'il sortait large. J'ai croisé la trajectoire. J'aimerais aussi les commentaires des autres pilotes pour voir si c'était une manœuvre irrespectueuse ou pas. Mais sur celle-là, je n'ai rien à dire."

Fabio Quartararo, en tête du plateau MotoGP au départ

Le Français a affiché sa perplexité concernant ce reproche et préfère relever le positif de cette course qu'il a finalement terminée en seconde position : "J'ai dépassé le plus tôt possible parce que je sais que sur ce circuit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Je me les suis créées, c'est ça qui est vraiment bien", a-t-il expliqué.

"C'était bien, on s'est un peu touchés. On s'est aussi un peu touchés avec Rins. C'est ça qui rend le combat un peu plus beau et j'apprends un peu au combat et au contact, et aujourd'hui j'ai appris énormément."

Aux yeux de Quartararo, l'incident est clos et il n'y a pas matière à s'énerver outre mesure, d'autant plus que Miller a, selon lui, "fait des manœuvres agressives par le passé". "Je ne sais pas s'il a vu les images et je pense qu'il ferait mieux de le faire parce que je n'ai rien fait de mal", a-t-il précisé.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Mark Bremer