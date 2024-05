Miller sous pression : "Je ne sais pas si j'ai roulé sur un chat noir"

Jack Miller vit un début de saison difficile sur la KTM. Il n'a engrangé que 22 points à ce stade, moins de la moitié que son coéquipier Brad Binder, et surtout moins du tiers de Pedro Acosta, qui impressionne sur la moto autrichienne aux couleurs de GasGas. La place de l'Australien dans l'équipe officielle apparaît plus que jamais fragilisée par l'ascension fulgurante du débutant.

Au micro de Canal+, Miller a reconnu que les performances d'Acosta avaient un côté "effrayant" pour les pilotes KTM, et lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité qu'il perde sa place à son profit, il n'a pas pu cacher une certaine détresse. "S'ils le font, c'est leur droit. Je suis censé faire quoi, vous voulez que je fasse quoi ?" a demandé Miller, visiblement piqué par la question. "Que je rentre chez moi ? Clairement, il faudra parler à d'autres [marques]. C'est comme ça."

Cet échange s'est tenu avant un GP d'Espagne à oublier pour Miller. Tombé dès le début du sprint, il était hors du top 10 en course principale et a été doublé par Acosta avant d'être fauché par Franco Morbidelli. "Je l'ai souvent dit récemment mais ce n'est clairement pas la journée que l'on voulait", reconnaissait-il après cet abandon. "J'ai pris un départ acceptable, j'ai essayé de suivre les leaders."

"Je me sentais assez bien jusqu'au tour 4, puis le rythme s'est accéléré et je ne pouvais pas le tenir, je faisais de mon mieux pour rester avec eux mais j'étais tout simplement à la limite. Je me suis fait quelques frayeurs donc je suis resté au niveau que je sentais. Évidemment, on n'est jamais à l'aise quand on pilote ces choses-là, mais je sens que j'étais à ma limite. Je faisais de gros 1'38, c'était assez stable."

Malgré sa riche expérience du MotoGP, Miller espérait s'inspirer du pilotage du jeune Acosta : "Quand Pedro m'a doublé, j'ai essayé de l'observer pour comprendre ce qu'il fait différemment, essayer d'apprendre autant que possible, il n'y a rien de comparable à rouler derrière lui. Malheureusement ça a tourné court quand Franky a décidé qu'il voulait tenter une manœuvre alors qu'il n'y avait pas de place."

Jack Miller Photo de: KTM Images

Jack Miller s'estime poursuivi par la malchance en ce moment mais il assure rester pleinement motivé : "Je ne sais pas si j'ai roulé sur un chat noir ou si je suis passé sous une échelle, mais on a du mal à ce que ça tourne en notre faveur. Mais on va s'accrocher, on va suivre le programme."

"J'ai déjà touché le fond par le passé, je croise les doigts pour qu'on y soit et qu'on puisse remonter", a-t-il ajouté. "La seule chose à faire, c'est de rester positif, de continuer à travailler, de continuer l'entraînement, de continuer à travailler sur les choses, et ça s'inversera. Je vais travailler pour le rythme et on sera là."

Miller espère avoir trouvé des réponses lors du test de lundi : "Je pense qu'on a progressé dans certains domaines et clairement recueilli des données dans certains autres. Je pense qu'on a de bonnes informations pour Le Mans et je croise les doigts pour qu'on puisse inverser la situation, continuer à chercher notre voie. On verra où on sera la semaine prochaine."

Pit Beirer maintient pour le moment sa confiance en Miller et estime qu'il a surtout besoin d'une bonne course pour se remettre sur les rails. "C'est un peu comme s'il était hors du coup l'an dernier", a confié le patron de KTM Motorsports au site officiel du MotoGP avant le départ du GP d'Espagne. "Il se bat beaucoup pour revenir mais les choses ne semblent pas s'assembler. On a besoin d'une bonne course pour reconstruire la confiance. C'est là, il nous a montré de très bons secteurs et tours, on a besoin de tout assembler."