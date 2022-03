Mir : "Notre championnat n'a pas encore commencé"

Charger le lecteur audio

Après une saison 2021 compliquée, Suzuki a revu la donne au niveau de son organisation interne tout en multipliant les efforts dans le développement de sa machine 2022. Avec l'expérimenté Livio Suppo au poste de team manager, laissé vacant durant une année, et une GSX-RR bien plus rapide en termes de vitesse de pointe, son principal point faible jusqu'à présent, l'équipe a entamé la saison sous les meilleurs auspices.

Mais deux Grands Prix plus tard, Álex Rins et Joan Mir ne sont toujours pas complètement dans le coup. Plutôt rapides à Losail, ils ont été victime d'un problème d'adhérence en course, et ont connu ensuite un week-end compliqué à Mandalika. Alors qu'ils sont actuellement huitième et neuvième du championnat, à égalité de points avec les frères Espargaró, les résultats sont en-deçà de ce que le constructeur japonais visait, mais l'optimisme reste de mise.

"Nous n'avons que 20 points et ce sont des points qui se récupèrent avec un podium, ce n'est pas beaucoup. Notre championnat n'a pas encore commencé", a déclaré Mir au site officiel du MotoGP. Toutefois, le Champion du monde 2020 n'envisage pas que la situation reste telle quelle : "Si nous voulons nous battre pour le titre nous devons commencer à faire des podiums et gagner des courses. La réalité c'est que nous avons eu du mal sur ces deux courses, mais je sais que nous pouvons avoir du potentiel avec cette nouvelle moto."

Un potentiel encore à exploiter

Le potentiel de la GSX-RR 2022 a en effet été montré lors des tests de pré-saison et des premiers essais libres au Qatar. Par la suite, les deux pilotes ont été plus en difficulté avec leurs réglages, notamment au niveau du fonctionnement des pneumatiques. Après qu'ils ont déjà été pénalisés au Qatar, le souci est réapparu en Indonésie, alors que le "point fort" de Suzuki est justement la gestion de l'usure des pneus.

"L'an dernier nous roulions sans le [holeshot] device et avec moins de puissance", avait rappelé Mir à la veille du Grand Prix. "Nous avons juste besoin de faire les premières courses pour comprendre et ensuite nous verrons si nous avons encore du mal dans ce domaine, mais je pense que nous pouvons le régler."

Totalement perdu, tout au long du week-end, face à la nouvelle carcasse apportée par Michelin, le Champion du monde 2020 a finalement pu bénéficier en course de la pluie et d'une adhérence différente du sec. S'il espérait jouer le podium malgré un départ depuis la 18e position, il a finalement été freiné par l'apparition, à nouveau, de soucis avec ses pneus, tout comme Rins.

"Nous devons travailler plus sur les pneus, l'électronique et tout mettre ensemble pour comprendre le vrai potentiel de cette moto qui est, je le sais, plutôt bon", a ajouté Mir. "Je n'ai pas le feeling qui me permette d'exploiter à 100% ce potentiel."

Le travail de Suzuki continue pour espérer performer en Argentine ce week-end, où Mir et Rins tâcheront de remonter après avoir commencé à "construire" leur championnat en Indonésie.