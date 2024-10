Morbidelli : Une "différence de vitesse pas énorme" avec Márquez et Martín

La "deuxième saison" de Franco Morbidelli se déroule bien. Après un début de campagne 2024 vraiment éprouvant lors duquel l'Italo-Brésilien n'avait inscrit que 15 points au cours des six premiers rendez-vous, rythme et régularité ont fait leur apparition et ont donné confiance à celui qui disposera la saison prochaine de la Ducati GP24 au sein du team VR46.

Ainsi, c'est de 15 nouveaux points que Morbidelli a été crédité à Phillip Island, où il a tout d'abord signé la cinquième place de la course sprint, résultat qui ne lui échappe plus depuis trois week-ends, avant de rallier l'arrivée du Grand Prix en sixième position, à 15 secondes du vainqueur Marc Márquez.

"Ça a été une course solide, un week-end solide à nouveau," dresse comme bilan l'actuel pilote Pramac Racing. "En course, j'avais un bon potentiel au début, et j'ai pu rester avec les gars de devant. Mais après, j'ai peut-être utilisé un peu trop les pneus, je les ai un petit peu trop abimés. J'ai dû faire un pas en arrière et ralentir le rythme."

"Finalement, j'étais en bataille pour le top 4, mais je n'ai pas pu l'avoir. J'ai obtenu la sixième place, un résultat qui reste plutôt correct compte tenu des difficultés que j'ai connues par le passé sur ce circuit, et en regardant le déroulement du week-end, lors duquel nous n'avons pas eu le temps de bien régler la moto."

Sur ce point, Morbidelli semble penser qu'il dispose d'une marge de progression avec son équipe. Même si les conditions du début du week-end, avec la météo difficile de Phillip Island, n'ont aidé personne dans les préparatifs et les ajustements de réglages en vue des conditions de course, le pilote Pramac semble penser que certains de ses rivaux et collègues de chez Ducati mettent plus rapidement le doigt sur des réglages efficaces.

"On dirait qu'on paie ça un peu plus que les autres", admet-il. "On est un peu plus lents pour augmenter notre vitesse durant le week-end, mais quoi qu'il en soit, c'est un week-end positif dans l'ensemble." Interrogé pour savoir si son absence lors des essais d'avant-saison peut peser dans ce manque d'efficacité dans les réglages, Morbidelli ne l'a pas exclu, sans y chercher d'excuse : "C'est possible, mais je pense que c'est principalement une caractéristique de notre manière de travailler."

Morbidelli estime même que les cadors en terme de rythme, ce week-end, n'étaient pas si loin. "Aujourd'hui, sur des tours rapides, Marc [Márquez] par exemple, était juste trois dixièmes plus rapide que moi. Et Jorge [Martín] aussi. Donc on était très proches aujourd'hui. La différence qu'ils ont faite, comme au Japon, c'est qu'ils sont parvenus à garder un rythme élevé plus longtemps. Ils sont plus à l'aise pour garder un rythme rapide. Mais la différence de vitesse n'est pas énorme", juge-t-il.

Morbidelli arrivera ce week-end en Thaïlande au huitième rang du championnat du monde des pilotes, une performance au vu de son début de saison si difficile. Il dispose d'un point d'avance sur son futur équipier Fabio Di Giannantonio, diminué à l'épaule et qui manquera les deux derniers GP de la saison, et concède actuellement 20 points au pilote Aprilia officiel Maverick Viñales. En revanche, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi et Álex Márquez sont à présent détachés, après un week-end "sans" en Australie.