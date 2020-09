Morbidelli "un peu timide" en repassant à l'endroit de son accident

Une semaine après être sorti indemne d'un accrochage à très grande vitesse avec Johann Zarco, Franco Morbidelli a disputé une seconde course au Red Bull Ring, sans pouvoir totalement éviter de nourrir quelques craintes. Le pilote italien avait heurté la Ducati du Français au freinage du virage 3, alors que celui-ci l'avait dépassé dans le léger virage 2 de la piste autrichienne, ce qui avait provoqué un carambolage effrayant et douloureux pour les deux pilotes.

S'il assurait vendredi avoir repris la piste sans difficulté, Morbidelli pressentait que repasser à l'endroit du crash entouré par d'autres pilotes face auxquels il devrait se battre pourrait se révéler un peu plus difficile. En course, effectivement, il s'est montré de son propre aveu "un peu timide" dans cette portion liée à de mauvais souvenirs encore vivaces.

"J'ai été un peu timide au virage 2, oui, mais comme tout le monde je pense", explique Franco Morbidelli. "J'ai vu aussi que Johann a fait des dépassements similaires à celui qu'il a fait sur moi au virage 2, mais en gardant une trajectoire plus serrée, ce qui signifie qu'il se retenait et qu'il gardait plus de marge. Je pense qu'après l'accident tous les pilotes se sont montrés plus prudents dans ce virage."

Durant cette seconde course à Spielberg, Zarco et Morbidelli se sont à nouveau croisés, puisque le Français, qui partait de la pitlane, a recollé à son adversaire dans les derniers tours précédant l'interruption sur drapeau rouge. Côte à côte au restart, ils se sont départagé un tour plus tard. "Johann m'a passé au virage 9, proprement", note Morbidelli. "Il a freiné et placé la moto à l'intérieur. C'était un bien meilleur dépassement que le week-end dernier."

A-t-il eu quelques craintes en voyant que le pilote Avintia revenait sur lui, avec un meilleur rythme que le sien ? "Un peu, oui !" admet-il en riant. "J'espérais qu'il n'allait pas à nouveau me passer au virage 2, je me suis un peu posé la question. Il avait clairement un meilleur rythme, je l'ai vu venir et je me demandais où il allait me passer. Mais il l'a fait de façon très propre au virage 9, alors bravo à lui, il a fait du bon boulot."

Classé 15e à l'issue d'une course qui a une nouvelle fois mis en difficulté les Yamaha, Franco Morbidelli a le sentiment d'avoir tourné la page en allant au bout de ce second Grand Prix, et alors que les événements du week-end précédent ont été longuement débattus et sanctionnés par une pénalité visant Johann Zarco.

"Ça a été une journée très difficile, et un week-end très étrange au sens où en essais on semblait avoir le rythme pour finir cinquième ou sixième, qu'au warm-up j'avais été assez rapide avec un pneu medium usé et que j'étais confiant pour la course. J'ai pris un bon départ mais j'ai ensuite fait une grosse faute au virage 3 et j'ai perdu beaucoup de terrain. À partir de là ça a été difficile car il a fallu que je roule en fonction de nos points faibles et non de nos points forts", explique-t-il.

"J'ai malgré tout pu marquer un point et je l'accueille avec grand plaisir car la semaine dernière j'étais dans une situation complètement différente après la course. Je suis content de ça, maintenant on va rentrer à la maison et se reposer un peu, puis on ira à Misano très confiants, car jusqu'à présent on a été assez rapides sur les pistes sinueuses. Je suis donc confiant d'aborder mon double Grand Prix maison et j'ai hâte de courir à Misano."