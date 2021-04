Le bon retour de Marc Márquez ne surprend pas ses rivaux

Marc Márquez ne se fixait aucun objectif sportif pour son retour à la compétition à Portimão, neuf mois après sa fracture du bras droit. Le Catalan a frappé fort d'entrée, signant le troisième temps de la première séance d'essais libres, mais Honda a vite tenu à contenir les espoirs. Plus le week-end a avancé, plus Márquez a eu du mal à tirer le meilleur de sa RC213V, une certaine fatigue musculaire lui faisant même craindre de ne pas être en mesure de voir l'arrivée.

Troisième en début de course, Márquez a marqué le pas et glissé à la neuvième position avant de profiter des chutes d'Álex Rins et Johann Zarco pour prendre une septième place qui a fait de lui le meilleur représentant de Honda à l'arrivée. Au cours du week-end, Aleix Espargaró s'est étonné de l'effervescence médiatique autour des performances de Márquez et même s'ils ne vont pas aussi loin dans leurs propos, plusieurs pilotes assurent ne pas être surpris que l'homme fort des dernières années ait brillé, à commencer par Fabio Quartararo.

"Je m'attendais à ça", a confié le leader du championnat et vainqueur des deux dernières courses en conférence de presse. "Pour moi, certes, il a terminé à un peu plus de dix secondes de la tête, mais il n'avait jamais enchaîné 25 tours et cette piste est pour moi la plus physique du calendrier, alors maintenant il connait les sensations que lui procure le fait de disputer une course complète sur une piste difficile. Maintenant il va retrouver Jerez, une piste qu'il connaît très bien. C'est en tout cas le résultat auquel je m'attendais et en qualifs il a été impressionnant, alors il est bel et bien de retour."

Joan Mir n'a pas apprécié que Marc Márquez prenne sa roue en Q1 mais il pensait aussi que le pilote Repsol Honda serait immédiatement dans le coup : "Je m'attendais à un tel résultat de la part de Marc", a indiqué le pilote Suzuki, néanmoins impressionné par la prestation de celui à qui il a succédé au championnat et avec qui il s'est battu en début de course : "Il semble être à presque 100% et il a pu faire un bon comeback. Il a été vraiment très fort ce week-end. C'était son premier roulage sur la Honda et ce n'est pas la même qu'avant, ce qui a tout compliqué. Sans être à 100%, c'est plus dur. Il a fait un super boulot et il a réussi à être le premier Honda, donc je pense que ça va."

Pecco Bagnaia, qui a doublé Marc Márquez dans sa remontée jusqu'à la deuxième place, pensait aussi que le sextuple Champion du monde de la catégorie serait capable d'accrocher un top 10 après les promesses montrées dans les deux premiers jours du Grand Prix. "Je m'attendais à ce que son retour se passe comme ça", a confié l'Italien. "Après un week-end comme celui-ci, où il a fait troisième à la première séance, sixième à la deuxième séance, sixième en qualifs, je pensais [qu'en course] il allait se battre pour le top 10, ou qu'il aurait en tout cas essayé, et il termine septième. Je pensais qu'il arriverait à faire un résultat comme celui-ci."

"Je crois aussi qu'il ne serait pas revenu s'il n'avait pas été à 100%, alors je pense que physiquement il est au top. Bien sûr, piloter une moto c'est une autre histoire, et enchaîner 25 tours c'est difficile, mais il a en tout cas fait ce à quoi je m'attendais et il sera sûrement au top à Jerez."

Avec Léna Buffa

