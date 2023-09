La chute de Quartararo causée par un problème technique

Une grosse chute pendant les Essais a peut-être privé Fabio Quartararo de la qualification directe en Q2 à Misano. Le Français a brutalement perdu l'avant au freinage du virage 6 en raison d'un blocage de la roue avant et son équipe lui a confirmé après la séance qu'il s'agissait d'un souci mécanique.

"C'est un peu chiant, surtout parce que c'était un problème technique sur ce run", a expliqué Quartararo. "Le frein est resté un peu collé, la roue n'a pas tourné. Quand elle était en l'air, elle s'est freinée et quand j'ai reposé la roue, ça a totalement bloqué."

Quartararo a l'habitude de freiner fort quand il sort de la voie de son garage, afin de vérifier le bon fonctionnement de frein avant, mais il n'a pas perçu de véritable alerte cette fois : "Je le fais surtout pour ça et pour chauffer [le frein]. Là, je ne l'ai pas senti. Déjà dans le virage 10, j'ai cabré et quand la roue s'est posée, j'ai failli bloquer. C'est peut-être parce que c'était le premier tour. Je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était froid mais malheureusement non, ça a bloqué dès que j'ai posé la roue."

Quartararo est tombé sur le pied droit et pourrait être diminué par la douleur pour la suite du week-end : "Ça va, j'ai une entorse au pied et juste mal au cou [à cause] des impacts, mais sinon ça va."

Comment ces douleurs vont-elle évoluer ? "Je ne sais pas, surprise", a répondu un Quartararo ironique. "C'est chiant mais je ne peux rien y faire, malheureusement. C'est du passé, il va falloir regarder devant pour faire du mieux possible."

Des difficultés sur un tour

Avant cette chute, Fabio Quartararo a passé la majeure partie de la journée dans le top 10 mais il a une nouvelle fois constaté les faiblesses de sa Yamaha sur un tour, alors que le rythme est très bon dans les relais longs.

"Le problème, c'est toujours le même. Si on regarde mon rythme avec le medium, je ne vais pas dire que j'ai le meilleur rythme mais en tout cas, on est dans les cinq premiers. Dès qu'on met un pneu neuf, ils gagnent une seconde et demi et nous rien du tout. Le problème, il est là. En termes de vitesse pure, je sais que je suis l'un des plus rapides mais on ne peut rien prouver, malheureusement."

Fabio Quartararo

Quartararo était pourtant quatrième avant sa chute et il pense qu'il aurait pu assurer sa place en Q2 sans le temps perdu : "C'est vraiment dommage de ne pas être dans le top 10 parce que je pense qu'on aurait vraiment pu l'être. Juste après la chute, j'ai fait un tour et j'ai fait exactement le même tour. Je pense qu'en progressant de trois dixièmes, on aurait vraiment, vraiment été à la limite de la Q2. C'était le principal objectif mais malheureusement, on n'a pas pu le faire."

Quartararo "ne sai[t] pas" à quel résultat il pourra prétendre ce week-end mais garde l'espoir de prendre l'une des deux places restantes durant la seconde partie des qualifications : "On va essayer de peut-être se qualifier en Q2. C'était l'objectif d'aujourd'hui, on n'a malheureusement pas réussi à le faire. C'est vraiment frustrant de finir sur un résultat comme celui-ci quand on sait qu'on est l'un des meilleurs."