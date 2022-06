Quartararo espère du sec pour une course "mythique"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo arrive en terrain presque conquis aux Pays-Bas, sur un circuit réputé convenir à la Yamaha et qui l'avait vu s'imposer l'an dernier. En 2019, il était monté sur son deuxième podium MotoGP après seulement huit courses et avait terminé derrière Maverick Viñales, alors pilote Yamaha.

Sur le papier, les conditions semblent réunies pour que le Français entame la pause estivale sur une note positive, d'autant plus qu'après sa victoire en Allemagne le week-end dernier et ce malgré un rhume, il est définitivement l'homme à battre.

Néanmoins, la météo pourrait venir faire des siennes puisque de la pluie est attendue pour la première journée avec des incertitudes le reste du week-end. Une perspective qui, sur le papier, n'est pas pour déplaire à Quartararo, qui se sent désormais à l'aise sur le mouillé, mais il aimerait éviter cette situation précisément sur le circuit d'Assen.

"Je suis super content de ma victoire au Sachsenring. J'avais bien piloté à Barcelone mais [la victoire] au Sachsenring a été encore meilleure car je l'ai remportée en ne me sentant pas bien. J'ai profité de quelques jours de repos et je me sens désormais mieux", a-t-il déclaré.

"Lundi ou mardi ils n'annonçaient que de la pluie pour vendredi, samedi et dimanche et aujourd'hui j'ai vu que ça a changé pour samedi et dimanche avec une meilleure météo. Je pense que j'ai maintenant amélioré mon pilotage sur le mouillé mais quand on arrive sur un circuit comme Assen on veut avoir une piste sèche car c'est l'une sur lesquelles je m'amuse le plus. C'est l'un des circuits les plus mythiques du calendrier donc on espère une course sur le sec."

Une étoile au Walk of Fame

Le Français a par ailleurs eu l'honneur d'inaugurer le Walk of Fame, qui rend hommage à tous les pilotes ayant gagné sur le circuit d'Assen depuis 1925. En tant que dernier vainqueur en date, il a découvert son étoile ainsi que celle de Piet van Wijngaarden, premier pilote à s'y être imposé en 1925 et 1926. Le nom de tous les vainqueurs du siècle sera ajouté au fur et à mesure dans les années qui viennent.

"Assen est une piste mythique de mon point de vue. Tous les pilotes veulent gagner à Assen, comme au Mugello ou à Phillip Island. Il y a certaines pistes qui sont très spéciales pour moi et d'avoir ça sur l'avenue d'Assen c'est vraiment super spécial", a-t-il ajouté.

Quartararo ne compte néanmoins pas se satisfaire d'une seule victoire sur ce tracé qui lui plaît tant et a d'ores et déjà averti qu'il essayerait de gagner à chaque course.

