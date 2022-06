La chute de Bagnaia reste "impossible à comprendre"

Charger le lecteur audio

Quatre jours après le GP d'Allemagne, Pecco Bagnaia reste tout aussi circonspect. Comme il l'avait prévu, le pilote Ducati a entamé une introspection après avoir reconnu que Fabio Quartararo avait actuellement l'ascendant sur lui, mais la chute qui a provoqué son abandon au Sachsenring reste inexplicable.

"C'est impossible à comprendre dans les données", a assuré Bagnaia. "La seule chose que j'ai essayée de faire, c'était d'être plus critique et de réfléchir plus à ce qu'il s'est passé. Tout ce qui en est ressorti, c'est que quand on est à la limite comme ça, on peut plus facilement avoir de telles chutes. On ne voit rien [dans les données] donc c'est la seule chose qui est sortie de cette remise en question."

"Après la chute du Mans, j'étais le premier à présenter mes excuses à mon équipe dans le garage, parce que c'était de ma faute. Mais après cette chute, c'est très différent pour en comprendre [la cause]", a ajouté l'Italien. "Lundi, j'ai passé la journée à essayer de réfléchir à ça, à comprendre la cause, mais il n'y a pas de réponse."

Bagnaia est d'autant plus perdu qu'il n'a eu aucune alerte, n'ayant perçu aucun problème particulier avec le grip dans les premiers tours de la course : "J'étais bon dans les tours précédents. Ce n'était pas le meilleur niveau de grip de l'histoire mais c'est toujours plus ou moins comme ça, donc j'y étais déjà habitué. Peut-être que l'an prochain, au Mans et au premier virage du Sachsenring, je serais plus calme, je ferai peut-être les choses différemment."

Pecco Bagnaia après sa chute au Sachsenring

Pecco Bagnaia espère rebondir ce week-end à Assen, sur un circuit qui lui a réussi dans les plus petites catégories et où il a montré un bon rythme l'an dernier avant de perdre toute chance de podium en raison d'un long-lap.

"C'est une piste particulière pour moi, que j'aime beaucoup. J'y ai décroché ma première victoire en Moto3, j'ai connu un week-end parfait en Moto2 parce que j'ai mené toutes les séances et gagné la course, donc c'est une piste particulière pour moi. L'an dernier, c'était très difficile, j'avais beaucoup de mal : en course, je suis parti en quatrième ligne, c'était dur de remonter et j'ai reçu un long-lap, mais mon rythme était plutôt bon."

"Cette année, je pense que les conditions sont différentes. On arrive ici en étant plus rapides que l'an dernier, plus préparés que l'an dernier, et je pense qu'on peut faire un bon travail et avoir une bonne course."