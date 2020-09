Fabio Quartararo s'attend à faire mieux en course

Yamaha a dominé les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin, avec un quadruplé. Fabio Quartararo s'élancera de la troisième position mais il n'est pas totalement satisfait de sa séance. Il n'a pas pu attaquer comme il le voulait.

"J’étais à l’aise en EL3 mais en qualifications, c’était comme l’an dernier, pas de sensations à l’avant", explique le Français, leader du championnat depuis la première course de la saison. "Sur un circuit rapide comme celui-ci, si les sensations ne sont pas bonnes, on ne peut pas vraiment attaquer pour un vrai time attack. La première ligne reste le plus important. L’an dernier, nous étions à la même position et les performances sont très bonnes."

Et comme l'an dernier, Quartararo espère se battre pour la victoire. Il affiche sa confiance : "Mon rythme est bien meilleur que l’an dernier. C’est très positif parce que nous sommes rapides avec les durs et les médiums. Le choix sera difficile parce que les pneus sont très durs à l’arrière. J’ai de bonnes sensations, mais c'est également le cas avec les médiums. Il faudra voir les températures demain, mais les deux options sont bonnes pour demain."

Le pilote Yamaha SRT s’est dit surpris de mener toujours le championnat en arrivant à Misano, après trois courses difficiles. Il est ravi de voir les Yamaha à l'avant et de se battre à nouveau pour la première place ce week-end : "Après trois mauvaises courses en Autriche et à Brno, quand je vois les quatre Yamaha devant, même si je ne suis pas en tête, je suis très content pour Yamaha parce que je pense que la moto a le potentiel pour enfin retrouver la victoire. Il était important de voir la moto à l’avant. Je savais que ce serait mieux à Misano, parce que c’est plus une piste Yamaha que l’Autriche. Je suis impatient d’être à demain parce que je me sens bien en rythme de course."

Quartararo s’élancera aux côtés de son équipier, Franco Morbidelli, auteur du deuxième temps, de retour au premier plan après son spectaculaire accident au Red Bull Ring. L'Italien est satisfait de sa performance : "C’est bien d’être en première ligne, surtout à domicile," souligne-t-il. "Il y a trois semaines, la situation était très différente. Je suis satisfait du début du week-end et de notre travail. Nous avons progressé étape par étape. Nous étions plus proches en qualifications que dans la première séance. J’espère que nous pourrons encore faire des progrès avant demain. Pour le moment, le week-end se déroule très bien."

Morbidelli estime qu’il est à son meilleur niveau : "Cette année, je me sens bien. J’ai plus d’expérience dans l’équipe, après un an sur la même moto. Je me sens bien. Je me sens fort. Aussi fort qu’à Brno, qu’à Jerez. Je ne sens pas un pas en avant ou en arrière. C’est ma course à domicile donc je vais essayer d’en faire un peu plus. Nous verrons demain."