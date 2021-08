Quartararo déçu des qualifications mais serein pour la course

Pour la 11e fois en 12 courses cette année, Fabio Quartararo s'élancera de la première ligne à Silverstone, mais le leader du championnat ne cachait pas une petite frustration à l'issue des qualifications. Leader après le premier run en Q2, Quartararo n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono en raison d'un pneu tendre difficile à exploiter et il devra se contenter de la troisième place sur la grille.

"C'était une bonne journée", estime néanmoins le Français. "J'ai eu beaucoup de mal avec le pneu tendre aujourd'hui, même ce matin. J'ai pu faire deux time attacks en EL3 et je ne me sentais pas bien sur la moto. Avec le pneu medium, c'était immédiatement mieux. Normalement, quand on fait un time attack avec le tendre, tout est plus facile et on a plus de grip, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui et j'avais beaucoup de mal à l'accélération."

Quartararo a senti "beaucoup de vibrations et pas de grip" avec cette gomme, une sensation "étrange" qui l'a empêché de faire d'aussi bons chronos que Pol Espargaró et Pecco Bagnaia : "Je ne suis pas content des qualifications parce que je me sentais pas bien avec le pneu tendre à l'arrière", précise-t-il sur le site officiel du MotoGP.

Le pilote Yamaha peut se permettre d'aborder la dernière journée avec optimisme puisqu'il a été l'homme fort des Essais Libres 4, séance consacrée à la préparation de la course. Quartararo a utilisé le pneu medium à l'avant, celui avec lequel il a les plus fortes chances de prendre le départ, et il est ravi du rythme affiché.

"Le principal objectif était d'être en première ligne et on ne va plus toucher au pneu tendre. Je suis plutôt content parce qu'en EL4, dans le premier relais j'attaquais pas mal, et dans le deuxième j'étais plus doux mais les chronos venaient aussi. Donc je suis content de mon rythme et des pneus."

"Je vais faire mon mieux [en course], c'est sûr", promet-il. "Je pense qu'on a de bonnes chances de victoire et de podium. Mais je sens qu'on doit avancer étape par étape. Je me sens bien et notre rythme est bon, donc on verra demain."

Plusieurs pilotes ont jugé le pneu dur inadapté à la piste très fraîche depuis le début du week-end et Fabio Quartararo a été victime d'une lourde chute en l'utilisant vendredi après-midi, mais il n'exclut pas de rouler à nouveau avec cette gomme en course si les conditions le permettent.

"La décision porte surtout sur l'avant, entre le medium et le dur. Il semble qu'il fera un peu plus chaud demain et si la température augmente, on pourrait tenter le dur. Le pneu n'est pas mauvais mais après une chute, c'est toujours difficile. Je prendrai la décision au dernier moment mais ça dépendra beaucoup de la température de la piste."

Quartararo conserve quelques stigmates de la chute de vendredi puisqu'il n'est pas encore en mesure de marcher sans boiter mais il ne ressent pas de gêne quand il est sur sa M1 : "La cheville va bien sur la moto, c'est le plus important. J'ai juste un peu de mal à marcher mais je me sens bien sur la moto. C'est le plus important. Ça ira en course. Je suis passé à la Clinique Mobile pour mettre de la glace et être traité par le kiné, mais tout va bien."