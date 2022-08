Championnat - Fabio Quartararo reste un solide leader

Charger le lecteur audio

Malgré une modeste huitième place sur le circuit de Silverstone, Fabio Quartararo a légèrement renforcé sa position en tête du championnat en augmentant d'une unité son avance sur Aleix Espargaró, neuvième et dans sa roue à l'arrivée de la course. Les deux hommes sont désormais séparés par 22 unités.

Le grand bénéficiaire du jour est naturellement Pecco Bagnaia, qui profite de son deuxième succès consécutif pour remonter au troisième rang mais avec encore 49 points, soit presque la valeur de deux victoires, à combler sur Quartararo. Enea Bastianini gagne aussi une position et se retrouve quatrième devant Johann Zarco, qui fait les frais de sa chute et perd deux places.

Jack Miller est sixième devant Brad Binder, Álex Rins et Maverick Viñales, présent pour la première fois de l'année dans un top 10 conclu par Miguel Oliveira. Jorge Martín occupe la 11e place devant Joan Mir, Marco Bezzecchi et Marc Márquez, toujours meilleur représentant de Honda alors qu'il a manqué la moitié des 12 courses disputées cette saison.

Après son septième succès de l'année, Ducati caracole en tête du championnat des constructeurs devant Yamaha, qui voit Aprilia revenir à cinq points. KTM reste quatrième devant Suzuki et Honda. Du côté des équipes, Aprilia conserve l'avantage mais Ducati passe devant Yamaha et à deux points de la première place. Le team Pramac reste quatrième et premier des indépendants.

Championnat pilotes après le GP de Grande-Bretagne

Championnat constructeurs après le GP de Grande-Bretagne

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 271 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 - - - - - - - - 2 Yamaha 180 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 - - - - - - - - 3 Aprilia 175 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 - - - - - - - - 4 KTM 131 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 - - - - - - - - 5 Suzuki 110 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 - - - - - - - - 6 Honda 88 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP de Grande-Bretagne