Stats - Les chiffres clés d'une saison inédite

Le couronnement de Pecco Bagnaia et la mainmise de Ducati, vainqueur de tous les titres et de son premier chez les pilotes depuis Casey Stoner en 2007, resteront dans les mémoires mais la saison 2022 en se résume pas aux records de la marque italienne...

>> Pecco Bagnaia a remporté sept courses, le total le plus élevé pour un Champion du monde depuis Marc Márquez, victorieux à 12 reprises en 2019. Son futur coéquipier Enea Bastianini a gagné quatre fois et Fabio Quartararo trois, tandis que Miguel Oliveira et Álex Rins ont totalisé deux succès chacun. Aleix Espargaró et Jack Miller ont remporté une course.

>> Bagnaia a enchaîné une série de quatre succès pendant l'été, du jamais-vu pour un pilote Ducati, et une première pour un Italien depuis Valentino Rossi en 2008 !

>> Sept pilotes ont donc gagné en 2022, dont trois représentants de Ducati, qui totalise 12 victoires. Quatre constructeurs différents (Yamaha, KTM, Suzuki et Aprilia) ont gagné grâce à un de leurs pilotes, ce qui signifie que seul Honda n'a pas gagné, ce que la marque avait déjà connu en 2020. Le nombre de pilotes différents à monter sur la première marche du podium a baissé cette année, puisqu'il y en avait eu huit en 2021 et neuf en 2020. Il faut remonter à 2019 pour trouver un total plus faible (cinq pilotes), ce qui est assez logique puisque Márquez laissait peu d'opportunités à ses rivaux.

>> Enea Bastianini et Aleix Espargaró se sont imposés pour la première fois en MotoGP cette année. Depuis 2020, au moins deux nouveaux pilotes goûtent à la victoire pour la première fois. Les succès de Bastianini étaient les premiers de Gresini depuis le GP du Portugal 2006 remporté par Toni Elías. Pour Aprilia, il s'agissait du tout premier... même si le constructeur en compte 294 dans les plus petites catégories !

Aleix Espargaró a décroché son premier succès en 2022

>> Un total de 14 pilotes a été vu sur le podium cette année, représentant toutes les équipes sauf LCR, RNF et Tech3. Le chiffre est imposant mais moins que les deux précédentes saisons, qui avaient vu 15 pilotes monter sur la boîte.

Ducati aussi dominateur en qualifications... et les Japonais souffrent

>> Ducati a signé 16 poles en 20 courses, ne laissant que des miettes à Aprilia (deux poles grâce à Aleix Espargaró, également les premières d'Aprilia dans l'ère MotoGP), Yamaha (une pole avec Quartararo) et Honda (une aussi par le biais de Márquez). Pecco Bagnaia et Jorge Martín ont décroché six poles chacun, tandis que Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini et Marco Bezzecchi ont aussi terminé des Q2 en tête pour le compte de Ducati.

>> La jeune génération de Ducati a brillé : Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi ont signé leurs premières poles. Deux débutants ont donc réussi cette performance et il faut remonter à 2006 pour en voir autant, quand Dani Pedrosa, Chris Vermeulen et Casey Stoner avaient décroché des poles. Le Rookie de l'année Bezzecchi s'est également offert un premier podium en MotoGP cette année, ce qu'aucun autre débutant n'a réussi.

>> Dix pilotes différents ont signé des poles en 2022, du jamais-vu dans l'Histoire de la catégorie. Le précédent record était de huit, en 1999, 2006 et 2018. Ces dix pilotes représentaient toutes les équipes sauf Suzuki. Les marques japonaises n'ont obtenu que deux poles, grâce à Quartararo et Márquez, qui a mis fin à une série de 21 courses sans départ à la première place pour Honda. Une pénurie d'une longueur inédite pour le constructeur depuis le début de son engagement actuel en 1982.

>> Honda et Yamaha ont aussi connu d'inquiétantes fins de série en 2022. Les pilotes Honda n'ont marqué aucun point au Sachsenring, également une première depuis 1982, et à la course suivante, à Assen, Yamaha a connu la même mésaventure, ce que le constructeur n'avait pas connu depuis 1994.

>> Les poles ont échappé à Fabio Quartararo et Yamaha cette année. Parti premier entre quatre et six fois chaque saison depuis ses débuts en MotoGP en catégorie reine, le Niçois n'a cette fois réalisé cette performance qu'à Mandalika en début de saison. Il n'a même connu la première ligne que cinq fois, soit le quart des courses au programme, et jamais dans les neuf dernières épreuves de la saison.

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo à Valence

>> Pecco Bagnaia est devenu le premier Champion du monde titré après avoir cumulé un retard de 91 points et connu cinq résultats blancs, tous sur chute.

>> Darryn Binder a connu un total 27 chutes cette année, plus que tout autre pilote, dont sept en course, autant que Jorge Martín. Parmi les pilotes qui ont disputé l'intégralité de la saison, Maverick Viñales est celui qui a fait le moins d'erreurs avec seulement deux chutes, et aucune en course.

>> Aleix Espargaró a aussi été très régulier en voyant l'arrivée de 19 des 20 courses, dont 18 dans les points. Luca Marini a également terminé 19 courses, son abandon à Valence étant même le premier de sa carrière en MotoGP, après deux saisons dans l'élite.

>> Après avoir partagé deux podiums en 2021, Johann Zarco et Fabio Quartararo ont réalisé cette performance à quatre reprises cette saison, à chaque fois que Zarco a terminé parmi les trois premiers. Les deux Français ont même réalisé deux doublés, à Portimão et au Sachsenring, comme au GP de Doha en 2021. Avant eux, aucun binôme tricolore n'avait réussi cette performance.

>> Avant que Ducati n'imprime sa marque, le début de saison a été particulièrement ouvert : neuf pilotes différents sont montés sur le podium dans les trois premières courses, représentant les six constructeurs. À l'arrivée du GP du Portugal, le cinquième de l'année, les six premiers roulaient sur six machines différentes. À Losail et à Jerez, les quatre premiers pilotaient des motos différentes. Un nouveau signe des performances resserrées a été vu en fin de saison à Misano, où l'intégralité des équipes ont marqué des points, un cas unique en 2022.