Stefan Bradl de retour sur la Honda à Barcelone

L'équipe Repsol Honda va retrouver son line-up habituel pour le Grand Prix de Catalogne, cette semaine. Stefan Bradl, qui avait déclaré forfait pendant les essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, annonce en effet son retour, assurant se sentir à présent bien mieux.

Le pilote allemand, appelé à la rescousse par le HRC pour pallier l'absence de Marc Márquez durant sa convalescence prolongée, souffrait ces dernières semaines de douleurs dans les nerfs de deux doigts de la main droite, au point même d'avoir dû subir une intervention chirurgicale entre les deux manches de Misano. Gêné au niveau de la main et du bras lorsqu'il a repris le guidon trois jours plus tard, il avait rapidement décidé de tirer un trait sur ce Grand Prix pour se donner les chances de récupérer rapidement avec du repos.

"Mon bras va beaucoup mieux", assure Stefan Bradl à présent. "Ne pas courir à Misano a été une décision difficile à prendre, mais c'était la meilleure pour moi et pour tout le monde. Après une semaine de repos, je me sens bien et je suis motivé pour faire mon retour."

"J'ai obtenu de bons résultats à Barcelone par le passé sur la Honda", souligne-t-il, auteur de deux arrivées dans le top 5 sur la piste catalane à l'époque où il courait pour LCR. "Il va falloir voir où on se situe cette année. Álex [Márquez] et Taka [Nakagami] ont fait de très bons tests et de bonnes courses à Misano, et j'ai hâte de les aider et d'aider le HRC dans la poursuite de ces progrès."

Honda a également dû se passer de Cal Crutchlow lors des deux derniers Grands Prix à la suite d'une lourde opération subie par l'Anglais pour un syndrome des loges et ayant mené à des complications. Le retour du pilote dans le stand LCR n'a pas encore été confirmé pour le week-end prochain.