Oliveira et Lecuona bien placés mais Tech3 pouvait faire encore mieux

L'équipe Tech3 a pris 17 points au GP de Teruel, son deuxième meilleur résultat depuis qu'elle a troqué la Yamaha pour la KTM, derrière la victoire de Miguel Oliveira au GP de Styrie qui s'était accompagnée d'un top 10 pour Iker Lecuona. Dimanche, le Portugais s'est classé au sixième rang, trois positions devant son équipier, tous deux s'inscrivant dans la dynamique d'un deuxième rendez-vous bien plus réussi que le premier pour KTM sur le MotorLand Aragón.

Alors que le total n'était que de deux points pour le team français le week-end précédent, Hervé Poncharal s'est dit satisfait de ce bond en avant réalisé en seulement une semaine. "Un bien meilleur week-end pour Tech3, ici en Aragón, par rapport à la semaine précédente, où nous étions un peu en difficulté, sincèrement", a résumé le patron de la structure de Bormes-les-Mimosas. "C'est bien d'avoir nos deux pilotes parmi les neuf premiers. Je pense que nous avons beaucoup amélioré notre package avec KTM, ce qui est intéressant."

Tech3 et l'équipe d'usine ont en effet travaillé de concert durant le week-end. Vendredi après-midi, Iker Lecuona a testé des réglages qui lui ont permis de freiner plus tard et de conserver plus de vitesse en milieu de courbe, amélioration notablement ses sensations et ses performances. Pol Espargaró s'en est inspiré dans l'équipe KTM Factory, avec la quatrième place à la clé en course. "Ce week-end, les quatre KTM ont fonctionné en équipe", a expliqué Lecuona. "C’est la première fois que KTM travaille comme ça."

Oliveira a perdu du temps derrière Quartararo et Zarco

Le rookie espagnol a vite tiré les bénéfices de ces progrès, obtenant sa première qualification directe pour la Q2 puis sa meilleure place sur la grille. Miguel Oliveira a lui aussi brillé en qualifications, avec le huitième temps, avant de chuter à la dixième place au départ. Sa remontée a été difficile, notamment face aux deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco. Oliveira a pris l'avantage sur le premier au terme d'un long duel, mais pas sur le second, qui a fermé toutes les portes dans les derniers tours et l'a battu à la photo finish.

"Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux, mais j'ai perdu trop de temps à [essayer de] doubler Fabio Quartararo et Zarco", a confirmé le pilote portugais, sixième sur la ligne d'arrivée. "Je pense que ça m'a empêché de me battre pour une meilleure position. Je me suis battu, j'ai fait de mon mieux, et il faut se satisfaire de cette sixième place, parce que c'était un désastre la semaine dernière. Passer de zéro [points] à la sixième place, c'est assez bien."

Quant à Iker Lecuona, sa neuvième place lui permet d'égaler son meilleur résultat en MotoGP. L'Espagnol se dit "très content" de sa course mais il pense lui aussi qu'une meilleure position était dans ses cordes. "C’est la première fois que je me bats avec des leaders comme Dovi, Petrucci et Aleix [Espargaró]", précise-t-il. "J’ai fait quelques erreurs. Quand j’ai doublé Aleix pour la dernière fois, j’ai fait une grosse erreur au virage 12, je suis sorti de la piste et je pense que j’ai perdu près de deux secondes. J’ai dû combler cet écart sur Dovi et Petrucci. Je pense qu’il était possible de faire mieux. Je suis content de ma course parce que j’ai beaucoup appris depuis la semaine dernière. J'ai appris des choses sur l’électronique en course. Je suis très content."

Poncharal estime aussi qu'un meilleur bilan comptable était possible, mais il retient surtout le bon week-end de Tech3 : "J'ai du mal à cacher une petite déception, parce que Miguel avait un rythme incroyable. Il était le plus rapide dans la dernière partie de la course, quand il était seul, mais on a perdu un peu de temps avec les dépassements d'autres pilotes et je n'ai pas vraiment apprécié que la dernière bagarre avec Johann soit perdue, mais il faut retenir le positif. Comme je le dis toujours, il faut voir le verre à moitié plein. Miguel est sixième, Iker neuvième, de gros points dans les deux championnats. Nous nous battons avec presque toutes les autres marques et je pense que nous avons un très bon package, ce qui est une bonne nouvelle."