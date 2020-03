Viñales sera prêt à reprendre avant le début de saison

Il y a deux jours, Maverick Viñales annonçait qu'il devait passer la nuit en observation à l'hôpital après une chute en motocross s'étant produite dans le cadre de son entraînement. Des questions se sont posées sur l'étendue de ses blessures potentielles, même si le message initial posté par Yamaha se voulait rassurant et confirmait qu'aucune fracture n'avait été diagnostiquée au pilote de 25 ans. Il confirme toutefois que cela n'affectera pas sa préparation à la saison 2020, qui a toutefois été reportée.

"Il est clair que j'aurai besoin de quelques jours de repos. Mais nous avons créé une bonne base [de travail]. J'arriverai à la première course bien préparé. L'idée est d'essayer de maintenir l'intensité de l'entraînement", a déclaré Viñales à Catalunya Ràdio. "Je vais essayer de poursuivre la routine d'entrainement que j'ai établie, mais nous devons tous collaborer parce que la santé passe avant tout. Nous devrons rester à la maison plus que nous ne le souhaiterions."

Lire aussi : Honda et Suzuki annulent des tests car Jerez ferme ses portes

En effet, le MotoGP a annulé toutes ses courses des mois de mars et d'avril, soit quatre manches, pour ne pas exposer son paddock et ses spectateurs au coronavirus COVID-19, qui sévit dans le monde entier et a poussé à l'annulation de nombreux événements de sports mécaniques : "Les mesures prises par l'organisation ont été les bonnes et si le calendrier doit être réduit, faisons-le. Il est clair que le Qatar est une course qui me réussit toujours et que nous avions préparée consciencieusement. Mais nous devons nous adapter à ce à quoi nous faisons face."

Désormais, la question est de savoir comment se déroulera la saison, puisque la première course maintenue est pour le moment à Jerez, début mai. Néanmoins, il se pourrait que la saison soit encore reportée, bien que Viñales espère débuter en Espagne, car cela serait synonyme d'une meilleure santé publique : "J'espère que le Championnat du monde commencera à Jerez, car cela signifie que la situation concernant le coronavirus est bien meilleure."

Avec Oriol Puigdemont

Voir aussi :