Zarco a sauvé de gros points dans un week-end difficile

Johann Zarco a su se satisfaire de sa sixième place au Grand Prix d'Inde, après avoir eu du mal à trouver son rythme tout au long du week-end. Sixième sur la grille, il a réussi à s'extirper d'un certain chaos au départ, même s'il a finalement perdu une place au profit de Fabio Quartararo, et il occupait la septième place à la fin du premier tour.

"Peut-être que le départ n'a pas été fantastique mais Aleix [Espargaró] a un peu poussé Brad [Binder]", a expliqué Zarco. "Ils étaient derrière moi mais ils m'ont doublé au départ et au freinage. Ils sont arrivés donc [Aleix] a poussé Brad et j'ai pu passer à l'intérieur. J'ai gagné quelques positions."

"Dans les cinq premiers tours, c'était assez dur de rester derrière Fabio et [Joan] Mir. Je n'arrivais pas bien à freiner. Après, j'ai essayé de prendre de bonnes références au freinage, comme pendant les essais, mais j'ai raté le freinage du virage 5 donc j'ai perdu de nombreuses places."

Binder, Espargaró et Franco Morbidelli ont profité de cette erreur pour passer devant Zarco, qui n'était plus que dixième. Le Français a regagné deux positons avec la chute de Marc Márquez et l'abandon d'Espargaró, mais il a dû attendre la mi-course pour réussir à dépasser Morbidelli.

"Ensuite, j'ai dû essayer de remonter mais ce n'était pas facile de doubler immédiatement Morbidelli donc j'ai essayé de contrôler la course. J'ai attendu jusqu'à ce que son pneu arrière se dégrade et j'ai pu le doubler. Après, la pression de mon pneu avant est montée assez haut donc une fois devant Morbidelli, il m'a fallu quelques tours pour ça baisse."

"J'ai essayé de respirer, de boire. C'était assez important d'avoir un peu d'eau à boire pour calmer un peu le corps et après, j'ai eu l'impression que je pourrais attaquer dans les cinq derniers tours pour revenir sur Joan Mir et Brad Binder."

Une nouvelle chute, celle de Pecco Bagnaia, a donné la sixième place à Zarco, qui a pu réduire l'écart sur Mir et Binder, sans parvenir à le faire passer sous la seconde : "Je m'attendais à ce qu'ils se battent et fassent peut-être une petite erreur. Dans les trois derniers tours, j'ai fait de mon mieux pour revenir, j'ai fait de bons chrono donc je suis revenu sur eux mais j'étais trop loin pour penser à quelque chose. Au moins, j'étais assez proche pour pouvoir gagner une position s'ils faisaient une petite erreur."

Arès un week-end au cours duquel il n'a jamais pu tirer toute la quintessence de sa Ducati, Johann Zarco se félicite du résultat obtenu : "[Je suis] content de la sixième place. Dix points pour moi, c'est assez important."

"J'aime la piste ce week-end mais je n'ai pas vraiment eu la vitesse élevée que je voulais, je n'ai pas eu cette sensation pour avoir la vitesse donc j'ai fait de mon mieux", a-t-il ajouté. "Je savais qu'il faudrait gérer cette longue course. Je suis content d'avoir pu le faire."

"J'ai été la chance avec la chute de Pecco et le problème technique d'Aleix mais dans un week-end difficile comme ça, c'est plutôt bon pour moi. Une bonne première course outre-mer et j'espère avoir de bonnes chances au Japon."