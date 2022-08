Zarco moins rapide en Q2 qu'en EL3 : "Ce n'est pas un drame"

Charger le lecteur audio

En permanence classé parmi les deux premiers au cours des trois premières séances d'essais du week-end, Johann Zarco a été moins fringuant dans l'après-midi au Red Bull Ring, ne prenant que la sixième place en EL4 comme en qualifications. Le Français reconnaît avoir marqué le pas mais cette position reste satisfaisante en vue de la course.

"Encore une bonne journée", résume Zarco. "Dans l'après-midi, c'était difficile de franchir un cran supplémentaire et d'être plus rapide. On a testé des choses et ça n'a peut-être pas très bien fonctionné, donc au moins on sait ce qu'il vaut mieux éviter. J'étais performant sans avoir les meilleures sensations dans l'après-midi."

Contrairement aux pilotes qui le devanceront sur la grille de départ, Zarco été moins rapide en Q2 qu'en EL3, séance qu'il avait conclue à la première place : "C'était assez dur de passer sous la barre des 1'29, j'ai essayé en qualifications, je n'y suis pas parvenu. Il semble que le tour était assez bon dans tous les secteurs ce matin et je n'ai pas réussi à le reproduire dans l'après-midi."

"Ce n'est pas un drame, la deuxième ligne reste plutôt bonne. C'est bien de ne pas être plus loin parce que ça aurait pu devenir assez dur en course. Depuis la sixième place, je peux avoir une bonne course avec le rythme que j'ai."

Zarco a cherché à repasser au plus vite aux réglages qu'il avait dans la matinée mais cela n'a pas été suffisant pour redevenir un véritable prétendant à la première place : "On l'a déjà un peu fait pendant les qualifications. Je suis presque revenu au même chrono mais pour passer un autre cap, c'est encore une autre histoire. Demain, les chronos ne seront pas en 1'28 donc il faut surtout trouver le rythme pour être sur un petit 1"30 ou répéter plusieurs 1"29. Ça sera le rythme de course."

Deux semaines après une déconvenue à Silverstone, course qu'il a menée avant de chuter, Zarco espère entrer à nouveau dans la lutte pour la victoire ce week-end : "C'est l'objectif. Si j'ai la possibilité, je serai très concentré pour le faire, et le niveau est très élevé, et tant que je pourrai attaquer dans cette direction et avoir une chance de gagner, pourquoi pas."

Espargaró a "un peu exagéré" en EL3

La journée de Johann Zarco a également été marquée par un incident avec Aleix Espargaró dans les dernières minutes des EL3. Le pilote Aprilia était à l'attaque et a frôlé son rival, qui sortait des stands. Zarco estime que la chicane ajoutée cette année a modifié les trajectoire et augmenté le danger dans cette zone, mais aussi qu'Espargaró aurait pu prendre plus de marge.

"Peut-être [que la section est plus dangereuse] parce qu'on se décale un peu plus tôt sur le côté droit et en sortant de la voie des stands, je n'ai vu personne puisque c'est un peu à l'aveugle. Je pensais que ça allait donc j'ai un peu accéléré, j'ai vérifié à nouveau, je le fais toujours deux fois."

"J'ai vu Aleix, j'ai essayé de me décaler à droite mais il a un peu exagéré pour passer près de moi. Il aurait pu laisser un mètre, il ne l'a pas fait, il a même rapproché son corps. Heureusement, on n'a pas eu de contact et je me suis dit que je pouvais pas me décaler plus à droite. J'ai regardé deux fois, c'est juste qu'il arrivait. Je ne voulais pas le gêner mais je pense qu'il était possible de laisser un peu plus de distance."

D'abord en désaccord sur l'incident, Espargaró et Zarco en sont finalement arrivés à la conclusion que cette section de la piste pourrait être améliorée : "On en a discuté avec Aleix. On se disait qu'à la place de l'herbe, on pourrait mettre de l'asphalte en vert. En sortant des stands, au moins on pourrait passer à droite pour être sûrs de ne gêner personne."