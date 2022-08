Breen optimiste : La Puma a été rapide sur l'asphalte "dès le début"

Charger le lecteur audio

L'équipe M-Sport se déplace ce week-end en Belgique avec de grandes ambitions sur une manche où le soutien des fans britanniques est attendu, faute de véritable manche à domicile cette année. En effet, la dernière édition du Rallye de Grande-Bretagne remonte à 2019, les deux suivantes ayant été annulées en raison de la pandémie de Covid.

Celle-ci aurait dû faire son retour au calendrier cette saison en prenant ses quartiers en Irlande du Nord, mais les organisateurs ont échoué à réunir les fonds nécessaires à la bonne tenue de la course. Dommage donc pour la structure anglaise mais aussi pour Craig Breen, qui devront donc se contenter du plat pays, où de très nombreux fans britanniques sont tout de même attendus compte tenu de la proximité géographique de l'épreuve avec les îles britanniques.

Deuxième l'an dernier alors qu'il évoluait encore sous les couleurs de Hyundai, Breen va donc avoir à cœur de bien figurer à nouveau en Flandre occidentale. L'Irlandais, qui a remporté le Rallye d'Ypres en 2019 alors que celui-ci n'avait pas encore intégré le calendrier du WRC, se réjouit donc de revenir sur les lieux de ses précédents exploits. "C'est sympa de revenir à Ypres, cela a toujours été un rallye que j'apprécie", explique-t-il. "J'y suis allé un certain nombre de fois désormais, et l'an dernier cela s'est très bien passé. Nous nous étions battus pour la victoire tout du long, et j'avais pu afficher une bonne pointe de vitesse. Nous avons également remporté l'épreuve en 2019, avant même qu'elle ne soit inscrite au programme, donc nous avons de bons souvenirs ici."

C'est sur l'asphalte du Rallye Monte-Carlo que Breen a décroché son premier podium cette saison.

Une Puma compétitive sur l'asphalte

Même s'il est le pilote M-Sport le mieux loti au classement avec la sixième place, on ne peut cependant pas dire que Breen soit actuellement dans une dynamique très positive. Au contraire, celui-ci reste sur deux abandons en Estonie et en Finlande (où il a tout de même réussi à ramener quatre points lors de la Power Stage). Mais à l'instar d'un Thierry Neuville lui aussi engagé dans une mauvaise passe, il attend avec impatience ses retrouvailles avec l'asphalte, où la Puma Rally1 semble présenter de bien meilleures dispositions que sur terre.

"Nous sommes impatients d'y être, espérons que nous puissions obtenir de bons résultats et démontrer toute la vitesse dont la voiture est capable", reprend-il. "Elle s'est révélée rapide sur asphalte dès le début." Il est vrai que Breen a signé l'un de ses deux podiums cette année sur cette surface, lors de la manche inaugurale au Rallye Monte-Carlo. Un optimisme partagé par le manager de M-Sport, Richard Millener. "Nous sommes confiants en vue de ce rallye. Nous savons que la Puma est performante sur asphalte, donc on va voir ce qu'on peut faire."

Le responsable de l'équipe anglaise compte par ailleurs sur le soutien des fans présents sur place pour tirer ses troupes vers le haut, alors que ces dernières ont eu moins de deux semaines devant elles pour préparer cette neuvième manche de la saison. "Il faut rendre hommage à l'équipe qui a fait les efforts nécessaires et a travaillé sans relâche pour s'assurer que les voitures soient prêtes à temps", reprend Millener. "C'est le rallye le plus proche de chez nous, la grande majorité de notre équipe va se rendre à Ypres et j'imagine que beaucoup de fans vont faire un voyage similaire. C'est fantastique de voir les fans de retour sur les spéciales, beaucoup d'entre eux ont traversé avec nous les bons et les mauvais moments, et je suis impatient de les revoir cette semaine."

La première spéciale, longue de 11,97 km, est prévue vendredi matin à partir de 10h16 avec Vleteren 1.