Crash Hyundai : Neuville et Wydaeghe sortis de l'hôpital

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe ont été transférés à l'hôpital de Montpellier samedi après un grave accident survenu lors de la dernière journée des premiers essais de Hyundai avec la dernière version de sa i20 N Rally1 2022 pour le Championnat du monde des Rallyes.

Hyundai a d'abord publié une déclaration confirmant que les deux pilotes étaient "sains et saufs" après leur sortie de route et que les services médicaux s'étaient rendus sur les lieux pour soigner une blessure à l'épaule de Wydaeghe. Désormais, l'équipe a annoncé qu'ils avaient subi des contrôles à l'hôpital et avaient été autorisés à sortir.

"Mise à jour : les contrôles à l'hôpital sont terminés pour Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe. Les deux ont déjà quitté l'hôpital de Montpellier", peut-on lire dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de Hyundai.

L'étendue de la blessure à l'épaule de Wydaeghe reste incertaine, tandis que les images circulant sur Twitter montrent que la i20 N a subi des dommages importants dans l'accident. Il semble que la nouvelle cellule de sécurité imposée par la FIA ait bien résisté, puisque Neuville et son copilote s'en sont sortis sans blessure grave. La manière exacte dont l'accident s'est produit n'a pas encore été révélée.

La Hyundai i20 Rally1

Il s'agissait du premier roulage significatif du duo dans la nouvelle voiture après que leur test initial a été abandonné en début de semaine en raison de la neige abondante en Alsace. Leurs coéquipiers Ott Tänak et Oliver Solberg avaient effectué la majorité du kilométrage lors de la sortie de cette semaine, qui avait débuté dans des conditions de neige et de verglas.

L'accident s'est produit à la fin du premier run avec la nouvelle i20, dont la carrosserie a été revue, et qui est très proche du modèle homologué qui sera utilisé lors de l'ouverture de la saison à Monte-Carlo du 20 au 23 janvier prochain.

L'accident de Neuville est le dernier incident en date des essais de pré-saison du WRC, après le crash d'Elfyn Evans (Toyota) en France également le mois dernier, qui a obligé l'équipe à abandonner le test pour réparer sa Yaris GR. Cela a empêché Sébastien Ogier d'effectuer son premier roulage au volant de la toute nouvelle Rally1 hybride de la marque japonaise.