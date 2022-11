Toyota disposé à louer sa quatrième voiture en 2023

Charger le lecteur audio

Après une longue attente, Toyota a fini par officialiser son line-up pour 2023 vendredi dernier, propulsant du même coup Takamoto Katsuta au sein de l'équipe d'usine, au volant de la troisième voiture pour une sélection de rallyes – il partagera le baquet de celle-ci avec Sébastien Ogier, qui repartira donc l'an prochain sur un programme partiel.

Une récompense pour le Japonais après une saison rondement menée, où il a terminé 12 des 13 épreuves inscrites au calendrier – à chaque fois dans le top 8. Une formidable régularité qui lui a valu de clore le championnat à la cinquième place, à 12 points seulement d'Elfyn Evans, pourtant pilote de l'équipe première là où Katsuta évoluait pour le team junior du constructeur nippon.

Dans les faits, ce dernier prendra part à l'intégralité de la saison 2023 mais roulera sur une quatrième voiture alignée par Toyota lorsque Ogier sera de la partie. Cela signifie qu'une quatrième GR Yaris sera disponible sur un maximum de sept rallyes l'an prochain (les manches où le pilote français sera absent, donc).

Le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala, explique ainsi que la marque japonaise est disposée à étendre son programme de course client, et à permettre ainsi la location de la quatrième voiture en question. L'ancien pilote WRC indique ainsi avoir d'ores et déjà reçu plusieurs marques d'intérêt à ce sujet.

"Le line-up avec lequel nous allons aborder la saison prochaine est désormais clair", a expliqué le Finlandais dans la foulée de la confirmation des pilotes 2023. "Mais bien sûr, nous considérons cette option – d'avoir une quatrième voiture disponible sur certaines manches. Mais il ne s'agira que de location, rien d'autre. Si quelqu'un est intéressé, alors nous nous pencherons sur cette option. Jusqu'ici nous ne savons pas pour le moment si cela va se produire, mais nous sommes en train de récolter des informations pour voir si des pilotes seraient intéressés par l'idée."

"Nous avons construit étape par étape un programme client car c'est quelque chose que nous voulons faire à l'avenir. Nous voulons faire rouler quelques voitures et penser au côté business que cela implique. C'est une bonne opportunité pour gagner de l'expérience dans le domaine. Par le passé cela a pu se produire sur une manche, mais à présent ce serait pour davantage de rallyes si un pilote louait la voiture. Ce serait intéressant pour nous. Cette quatrième voiture est une option de location dédiée à 100% au business – notre but n'est pas de marquer des points avec elle. Nous avons reçu quelques requêtes mais nous n'avons pas pris la moindre décision jusqu'ici."

Ogier participera de nouveau à un programme partiel l'an prochain.

Latvala a par ailleurs confirmé que plusieurs pilotes s'étaient positionnés pour remplacer chez Toyota Esapekka Lappi, en partance chez Hyundai. Mais les solides performances de Katsuta cette année ont incité l'équipe à promouvoir le Japonais au sein de l'équipe d'usine, aux côtés d'Ogier.

"Il est clair que lorsque Ott [Tänak] a annoncé son départ de Hyundai et qu'il y a eu des spéculations au sujet d'une arrivée d'Esapekka chez eux, j'ai alors reçu des appels et des mails au sujet du baquet en question", poursuit Latvala. "Les pilotes à la recherche d'un volant m'ont bien sûr contacté pour savoir si nous avions une offre à leur faire. Mais nous avons pris la décision de la jouer de la sorte, et de ne pas signer d'autre pilote car nous pensons que Taka est prêt à franchir cette étape. Nous avons été très confiants et heureux de cela."

Ogier devrait selon toute vraisemblance prendre part à un nouveau programme partiel, qui débuterait lors de la manche inaugurale de la saison 2023, au Monte-Carlo en janvier. Katsuta devrait quant à lui prendre le relai au volant de la troisième GR Yaris dès la manche suivante, à savoir le Rallye de Suède en février.