Le baquet d'Ocon s'est fracturé dans le carambolage du départ

Esteban Ocon a été le passager malheureux d'un événement en chaîne au départ du Grand Prix de Hongrie ayant eu pour conséquence son abandon ainsi que celui de son équipier Alpine, Pierre Gasly.

Alors qu'il prenait le départ de la course depuis la douzième position de la grille, aux côtés de la Ferrari de Carlos Sainz, le Normand est devenu la victime collatérale d'un accrochage entre l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu, auteur d'un départ à reculons depuis la cinquième position de la grille, et l'AlphaTauri de Daniel Ricciardo, parti treizième. Heurté et ainsi décalé vers l'extérieur de la piste où se trouvait alors Gasly, auteur d'un excellent départ sur le côté gauche avec les pneus tendres, Ocon n'était pas en capacité d'éviter un contact fatal aux deux Alpine dès le premier virage.

Gasly est entré dans les stands dès le terme du premier tour, laissant à Alpine une boucle supplémentaire pour évaluer les dégâts de l'auto d'Ocon, qui a lui aussi dû se résoudre à l'abandon avant même d'avoir pu bénéficier d'une occasion de montrer le potentiel en course de sa monture. Manifestement, il ne risquait pas d'aller bien loin, puisque son baquet s'est cassé sous le choc.

"Nous nous sommes juste fait percuter au premier virage, malheureusement", a déploré Ocon sur F1 TV. "C'est simplement une erreur de Zhou derrière qui nous a menés à un gros impact. J'ai décollé de trois, quatre mètres, je ne sais pas ! Quand j'ai atterri, c'était un gros choc. Mon baquet s'est brisé en deux. Ça montre quel était l'impact ! Malheureusement, les deux voitures ont été contraintes à l'abandon après ça. C'est la conséquence du fait d'évoluer derrière en course, les gens ont tendance à prendre plus de risques, nous le savions, et nous en avons souffert aujourd'hui. Nous courrons à nouveau la semaine prochaine. C'est ce qui est bien, nous pouvons oublier ce week-end rapidement."

En ce qui concerne son état physique à la suite de l'accident, le Normand a indiqué : "Là, je suis encore chaud, alors ça va ! J'ai la chance d'être dans une équipe composée de personnes très professionnelles. On va bien prendre soin de moi."

Il s'agit du deuxième double abandon consécutif de l'équipe Alpine après Silverstone. Le compteur de points personnel d'Ocon, dixième au général avec maintenant seulement quatre unités d'avance sur Oscar Piastri, n'a ainsi plus évolué depuis sa neuvième place acquise en Autriche, au début du mois de juillet. L'intéressé mentionne ainsi la nécessité d'"aller de l'avant rapidement afin d'aborder la pause estivale sur une bonne note".

Ne pouvant qu'abonder dans le sens de la grande déception ressentie par l'équipe ce week-end, Otmar Szafnauer utilisait le même mot que Gasly pour décrire le train pris par la course des bleus au premier virage : malheureux.

"Nous sommes tous très déçus par la course d'aujourd'hui, nos deux voitures ayant été victimes d'un malheureux incident au premier virage du premier tour. Il y a eu un effet d'accordéon avec une voiture qui en a percuté une autre, ce qui a conduit nos deux voitures à se rencontrer dans des circonstances inévitables. Pour l'instant, c'est un sentiment amer pour nous tous, un sentiment difficile à encaisser, mais nous devons rester concentrés et rebondir. Nous avons une autre course le week-end prochain à Spa, la dernière avant la pause estivale, où nous travaillerons pour avoir plus de chance et un meilleur résultat pour l'équipe."