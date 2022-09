Alex Albon a subi des complications post-opératoires

Charger le lecteur audio

Victime d'une crise d'appendicite à Monza pendant le Grand Prix d'Italie, Alexander Albon a déclaré forfait samedi matin et a laissé sa place à Nyck de Vries. Ce dernier a parfaitement rempli sa mission en se qualifiant pour la Q2 puis en terminant la course dans les points, à la neuvième place. Entretemps, Williams n'avait pas donné de nouvelles supplémentaires de son pilote titulaire, ce que l'écurie a fait ce lundi après-midi.

"Après l'opération, Alex a souffert de complications anesthésiques post-opératoires inattendues qui ont entraîné une insuffisance respiratoire, une complication connue mais peu fréquente", explique l'écurie de Grove. "Il a été réintubé et transféré en soins intensifs. Il a fait d'excellents progrès pendant la nuit et la ventilation mécanique a pu lui être retirée hier matin. Il a désormais été transféré dans un service général et devrait rentrer chez lui demain. Il n'y a pas eu d'autres complications."

Dans son malheur, Alexander Albon a une petite chance, puisque la Formule 1 va connaître une pause forcée de trois semaines avant la prochaine course, en raison de l'annulation du Grand Prix de Russie. À ce stade, Williams n'envisage pas d'autre scénario que celui de retrouver son pilote titulaire dans le baquet #23 à Marina Bay le week-end du 2 octobre. "Alex se concentre sur son rétablissement et sa préparation en vue du Grand Prix de Singapour, qui aura lieu à la fin du mois", précise l'écurie.

"Alex tient à remercier les équipes de soins, d'anesthésie et de soins intensifs de l'Ospedale San Gerardo-ASST Monza, l'équipe médicale de la FIA, son coach Patrick Harding, l'équipe Williams Racing et le Dr Luke Bennett de HINTSA Performance", conclut le communiqué.

Alexander Albon a fait cette année son retour en Formule 1 après une année passée comme réserviste chez Red Bull Racing. Il a inscrit quatre des six points de son écurie en 2022, entrant dans le top 10 à trois reprises. Durant la trêve estivale, sa prolongation de contrat chez Williams a été confirmée pour la saison prochaine, alors que l'identité de son coéquipier demeure inconnue, le volant de Nicholas Latifi étant grandement menacé par son manque de résultats.