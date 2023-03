Alonso s'attend à une vraie "journée de test" à Djeddah

Charger le lecteur audio

En dehors de quelques shakedowns et autres journées de tournage promotionnel, ce vendredi au Grand Prix d'Arabie saoudite va marquer la première fois que les F1 version 2023 rouleront longtemps et sans contraintes de distance sur un autre circuit que celui de Sakhir. Les écuries ont en effet vécu une pré-saison de trois journées complètes puis le premier Grand Prix de la saison sur le tracé de Bahreïn. Or, pour les observateurs, cette piste étant particulière, notamment en matière de dégradation pneumatique, Djeddah devrait donner de nouvelles indications sur les forces en présence.

Il faut dire que la piste saoudienne va appuyer sur des aspects différents en proposant une succession d'enchaînements à grande vitesse sur un asphalte bien moins abrasif. Pour Fernando Alonso, qui a signé un podium il y a deux semaines, les équipes abordent cette épreuve en faisant face à un certain nombre d'inconnues. Les réponses qui seront données par cette piste particulière permettront de donner une image plus fidèle des capacités de l'Aston Martin AMR23.

"Il y a un défi qui nous attend, ici à Djeddah et en Australie, pour voir comment la voiture se comporte", a expliqué Alonso. "Au cours des hivers précédents, nous avions fait des essais à Barcelone et à Bahreïn [pas en 2021, ndlr], nous avions donc deux références et nous n'en avons qu'une parce que nous avons fait des essais à Bahreïn et que nous avons couru à Bahreïn. Pour l'instant, demain sera comme une journée de test pour de nombreuses équipes, y compris la nôtre, qui essaieront de comprendre la voiture et la façon dont elle fonctionne sur un circuit différent."

Concernant justement Aston Martin, Alonso a déclaré que l'équipe menait un travail de perfectionnement de son approche des préparatifs des Grands Prix. Et cela est particulièrement vrai concernant le travail en simulateur, pour tenter de corréler au mieux le travail de Stoffel Vandoorne et Felipe Drugovich avec celui des titulaires.

"Nous peaufinons juste quelques points dans la façon dont nous préparons les courses, au niveau des réunions, du timing, de la présentation, en nous concentrant sur les points importants sur lesquels on travaille avec les ingénieurs et l'équipe de performance le week-end, mais aussi sur le travail en simulateur à l'usine."

"Nous avons Stoffel, nous avons Felipe dans le simulateur, donc nous essayons d'être alignés sur les choses que nous souhaitons. Il est très facile de se perdre dans les performances de la voiture, ou dans le développement, lorsque les pilotes de simulateur demandent des choses que les pilotes de course ne demandent pas quand la véritable voiture est en piste."

"Nous avons essayé de travailler sur ce genre de choses pendant l'hiver et je crois que je suis satisfait de la façon dont les choses se passent, mais ce projet n'en est qu'à ses deux ou trois premiers mois et il y a beaucoup de nouveaux membres dans l'équipe. Il y a donc encore beaucoup de choses à venir."