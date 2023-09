Alonso : "Je me concentre un peu plus sur Lewis que sur Checo"

Auteur de sept podiums sur les 13 premières manches de la saison, autant que Sergio Pérez, Fernando Alonso occupe actuellement la troisième place du championnat pilotes, avec 33 unités de retard sur le Mexicain et 12 d'avance sur Lewis Hamilton.

Le double Champion du monde a enfin retrouvé cette saison une monoplace lui permettant de régulièrement se hisser dans le top 3, après de longues années de disette. Aussi, si son attitude se veut humble depuis le début de l'année, Alonso insistant souvent sur l'aspect inattendu, pour son écurie, d'un tel niveau de performance, il a laissé entendre à Zandvoort que la victoire n'était pas très loin.

Lire aussi : Alonso voit Williams et Ferrari lutter pour le podium à Monza

Auteur aux Pays-Bas de sa troisième arrivée en seconde position, qui mettait fin à une série de quatre GP sans podium, il a ainsi lancé à la radio : "Nous allons bientôt gagner une course, nous nous en rapprochons". Amené à commenté cette remarque à la veille des premiers tours de roue du GP d'Italie, il a expliqué : "Il y a quelques week-ends où nous avons semblé un peu plus proches. J'avais l'impression qu'à Zandvoort, et lors de nos trois deuxièmes places, nous étions proches de la victoire."

"Nous nous battons contre un Max [Verstappen] et [une équipe] Red Bull exceptionnels, inébranlables. Nous nous rapprochons parfois et nous avons juste besoin d'une petite chose supplémentaire en termes de performance, de chance, d'arrêt au stand au bon moment ou autre. Alors oui, je me suis dit qu'il fallait être positif après Zandvoort."

Fernando Alonso compte autant de podiums que Sergio Pérez en 2023.

"À chaque fois que j'ouvre la radio, je me dis que je parle à mon ingénieur et j'oublie que je parle au monde entier et que j'aimerais que ces pensées restent privées, mais c'était mon ressenti et lors des courses restantes, j'espère que nous pourrons à nouveau être dans cette position pour nous battre et avoir une chance d'être au coude-à-coude avec Max et à ce moment-là, peut-être prendre un risque supplémentaire."

D'ici là, au-delà d'une hypothétique victoire dans une saison jusqu'ici dominée par Red Bull et Verstappen, ambitionner la seconde position au classement pilotes ne peut-il pas être l'objectif de la fin de saison ? "C'est difficile", répond Alonso. "Nous verrons cela course par course, mais je pense que 33 points sur Checo, c'est un écart important, d'autant plus qu'ils commencent chaque week-end en visant la première et la deuxième place. Ce n'est donc pas vraiment comme s'ils perdaient en performance, ou que nous nous rapprochions, ou que nous pensions qu'il y avait des choses qui pouvaient nous mettre en position de nous battre, donc on verra."

"Notre objectif est plutôt le championnat constructeurs et de marquer des points avec les deux voitures, en espérant maintenir Ferrari derrière parce que je pense qu'ils sont de plus en plus forts. Et puis dans le championnat pilotes, pour être honnête, je me concentre un peu plus sur Lewis que sur Checo."